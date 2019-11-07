Кімнатні рослини не впливають на очищення повітря в приміщенні

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Чи очищають кімнатні рослини повітря
Чи очищають кімнатні рослини повітря / Unsplash

Твердження про те, що кімнатні рослини здатні очистити повітря, виявились значно перебільшеними.

Фахівці дійшли до висновку, що навіть звичайне провітрювання кімнати значно ефективніше, ніж кілька десятків кімнатних рослин, повідомляє Nature.

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Нині важко сказати, звідки взялось твердження про те, що кімнатні рослини очищають повітря в кімнаті. Ймовірніше за все, поштовх цьому твердженню дали вчені з NASA у 1980 роках, коли шукали спосіб очищення атмосфери на борту космічної станції.  

Після низки дослідів вони прийшли до висновку, що рослини здатні розв'язати цю проблему. Проте вчені з Дрексельского університету звернули увагу на те, що досліди були поставлені в лабораторних умовах. Рослини були розміщені лише в невеликих герметичних контейнерах, а це взагалі не імітує реальних умов приміщення.

Як очистити повітря в кімнаті
Найкращий спосіб очистити повітря в кімнаті – відкрите вікно

Як правило, горщик ставлять в запаяну посудину, що містить кубометр повітря або навіть менше. У нього впорскують цільову летючу речовину і стежать за її концентрацією впродовж якогось часу,
– пояснює дослідник Майкл Уерінг.

Команда дослідників переглянула десятки досліджень на цю тему за останні 30 років, внаслідок чого вирахувала ефективність рослин на інтенсивність подачі чистого повітря.

Виявилось, що не лише активне провітрювання, а й природні потоки свіжого повітря очищають приміщення значно ефективніше, ніж кімнатні рослини.

Висновок дослідження: декілька відчинених кватирок працює з такою ж ефективністю, як сотня чи навіть тисяча квітів у горщиках на кожному квадратному метрі кімнати чи офісу.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження NASA Декор і дім Ідеї для інтер'єру
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