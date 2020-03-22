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Китайські тести на коронавірус вже летять в Україну: коли їх очікувати – відео

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Завантаження літака ЗСУ у Китаї / Фейсбук-сторінка Кирила Тимошенка

Український літак привезе із Китаю експрес-тести, маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу. Попередньо борт прибуде в Україну о 3 годині ночі на військовий аеродром у Борисполі.

Про це на своїх фейсбук-сторінках повідимили одночасно глава МЗС Дмитро Кулеба і заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За їхніми словами, у у китайському місті Гуанчжоу вже завантажили український літак ЗСУ.

Окрім дипломатів та членів екіпажу, до Китаю полетів нардеп Андрій Мотовиловець. Він, як стверджує Тимошенко, погодився допомогти на прохання заступника керівника ОПУ.

Водночас, це лише перша партія гуманітарної допомоги. Наступна прибуде за декілька днів.

Завантаження українського літака медзасобами у Китаї: дивіться відео

Що відомо про нестачу тестів і медзасобів для протидії коронавірусу

  • 20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 мільйонів тестів з Китаю.
  • З України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину. За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.
  • Через ситуацію із коронавірусом Кабінет Міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.
  • Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.
  • Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.

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Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Китай Дмитро Кулеба – новини Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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