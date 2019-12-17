Київрада виділила 40 мільйонів гривень на моніторинг якості повітря в місті

Ці гроші повинні піти на закупку нових приладів, які зможуть вимірювати стан якості повітря з високою точністю. Натомість у КМДА хочуть створити спеціалізований орган для управління якістю повітря та комісію, яка здійснюватиме державний моніторинг.

Про це розповів депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

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Костянтин Яловий “ Щойно Київрада за моєю пропозицією погодила виділення в бюджеті коштів на систему моніторингу якості повітря у столиці. Розмір бюджетних вкладень становитиме 40 мільйонів гривень. Це дозволить здійснювати контроль екологічного стану міста, попереджати та прогнозувати виникнення надзвичайних ситуацій, приміром таких, як ми мали цієї осені, коли місто було вкрите смогом і туманом ”.

За словами Костянтина Ялового, тепер не потрібно буде хвилюватись через високі показники забруднення та "читати жахіття" про хімічні речовини у повітрі.

Смог у Києві восени

У вересні та жовтні жителі Києва страждали від смогу. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.

Українці слідкували за станом повітря за допомогою даних з сайту Windy.com, який часом показував надзвичайно високий рівень СО2. Зокрема, згідно з показниками сайту, 20 жовтня стан повітря у Києві був одним з найгірших у світі. Згодом усі шкідливі накопичені речовини розвіювались іншими містами України.



Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу

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