Київрада виділила 40 мільйонів гривень на моніторинг якості повітря в місті
Ці гроші повинні піти на закупку нових приладів, які зможуть вимірювати стан якості повітря з високою точністю. Натомість у КМДА хочуть створити спеціалізований орган для управління якістю повітря та комісію, яка здійснюватиме державний моніторинг.
Про це розповів депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.
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За словами Костянтина Ялового, тепер не потрібно буде хвилюватись через високі показники забруднення та "читати жахіття" про хімічні речовини у повітрі.
Смог у Києві восени
У вересні та жовтні жителі Києва страждали від смогу. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.
Українці слідкували за станом повітря за допомогою даних з сайту Windy.com, який часом показував надзвичайно високий рівень СО2. Зокрема, згідно з показниками сайту, 20 жовтня стан повітря у Києві був одним з найгірших у світі. Згодом усі шкідливі накопичені речовини розвіювались іншими містами України.
Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу
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