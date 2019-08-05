Коли краще народжувати дітей: назвали пори року

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Коли краще народжувати дітей
Коли краще народжувати дітей / calendarstory.me

Люди, що з'явилися на світ восени й взимку, схильні до вищого ризику розвитку психічних розладів у порівнянні з тими, хто народився навесні та влітку.

Дослідники з Університету Кардіффа пов'язали це з рівнем гормону стресу кортизолу у жінок, передає Medicalxpress.

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Дослідники раніше виявили, що високі рівні кортизолу у вагітних жінок призводять до високого ризику появи захворювань психіки у дітей. Нова робота фахівців пояснила більш детально цей механізм.

У дослідженні взяли участь 316 жінок. Дані про їх стан здоров'я зібрали перед пологами й після. Кортизол вчені дослідили зі зразків материнської слини.

Професор Рос Джонс зазначає: рівень кортизолу у жінки під час вагітності збільшується з природних причин.

via GIPHY

Попри це, у жінок, які народжували восени та взимку, в слині, в середньому, рівень кортизолу був на 20% більше, ніж в інших.

Тому діти. які народилися восени та взимку відчувають на собі вплив гормону стресу сильніше, ніж з'явилися на світ в теплу пору року.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Вагітність і пологи Психологія
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