Коли варто чистити зуби: до чи після їжі

Зуби слід чистити двічі на день – зранку та ввечері. І складно уявити ранок без цього щоденного ритуалу.

Стоматолог Ольга Бистрова назвала головне правило – коли ви виходите з дому на цілий день на роботу / в школу / сад, – зуби повинні бути чистими. Отже, чистити зуби після сніданку — обов'язково.

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Однак, тут є невеликий нюанс. За даними останніх досліджень чистити зуби відразу після прийому їжі не рекомендується. Особливо, якщо це була кисла їжа або солодощі. Для початку потрібно, щоб кислота була нейтралізована слиною, а потім вже можна і очищати зуби від залишків їжі.

Бажано чистити зуби через 30-60 хвилин після прийому їжі. А відразу після їжі можна пожувати жуйку з ксилітом і без цукру або полоскати порожнину рота простою водою. Тому плануйте сніданок так, щоб було трохи часу на відновлення pH балансу в порожнині рота.

Що ж робити з чищенням до сніданку

1) Увечері ви добре почистили зуби перед сном. При якісного чищення зуби зранку є практично такими ж чистими, з якими ви лягли спати.

2) Якщо це не так і вранці і ви відчуваєте скупчення нового нальоту на зубах, то, перш за все вам, потрібно звернути увагу на те, як ви чистите зуби. Можливо потрібно поміняти або доповнити арсенал засобів по догляду за зубами.

3) Якщо ви відчуваєте скупчення нальоту на зубах після пробудження і в такому стані вам некомфортно снідати, то можна почистити зуби і до сніданку.

4) Але, якщо ви почистили зуби до сніданку, то після сніданку їх все одно потрібно буде добре і якісно очистити. Просто прополоскати мало.

Висновок:

Після сніданку зуби чистимо обов'язково. До сніданку можна чистити зуби, якщо вам так комфортніше.

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