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Коронавірус в Італії 12 травня 2020 року: нових випадків зараження вдвічі більше, ніж вчора

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Коронавірус в Італії 12 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

За останню добу в Італії коронавірус виявили у 1 402 людей, в цей момент було виявлено 744 нових випадків. Загалом, таку кількість нових хворих в країні не реєстрували від початку травня.

Департамент цивільного захисту Італії повідомляє, що 1 033 нових повідомлень про хворобу надійшло з Ломбардії.

Днем раніше Коронавірус в Італії 11 травня 2020 року: кількість нових хворих найнижча від 4 березня

Влада регіону повідомила, що 419 з цих випадків належать до попередніх тижнів. Відповідно, кількість нових хворих в Італії за понеділок перевищує 900 – це найвище число за останні 4 дні.  

За минулу добу в країні померли 172 людини й тепер загальна кількість летальних випадків – 30 911.

Також у реанімації продовжують звільнятись ліжка. Кількість пацієнтів у відділеннях реанімації від учора зменшилась з 999 до 952. Це вчетверо разів менше, ніж під час піку епідемії в країні.  

Станом на 12 травня, в Італії зареєстрували 221 216 випадків коронавірусу, з них 109 039 людей одужали

Коротко про коронавірус в Італії

  • За кількістю зареєстрованих випадків зараження, Італія на 5 місці після США, Іспанії, Росії та Великої Британії.
  • Після США та Британії, за рівнем летальності через хворобу Італія займає 3 місце. 
  • Відомо, що у більш ніж 20 тисяч італійських медпрацівників виявили коронавірус.
  • Через COVID-19 Італія втратила щонайменше 150 лікарів.
  • Коронавірус не оминув і українських заробітчан. На території країни коронавірус діагностували 121 українцю. Четверо з них померли, а двоє одужали.
  • 4 травня в Італії розпочалась друга фаза послаблення карантинних обмежень. Нині дозволено працювати малим підприємства й зустрічатися з рідними в межах регіону.​
  • Якщо ситуація не погіршиться, з 18 травня місцева влада планує дозволити відкритись ресторанам, барам, перукарням та салонам краси. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Статистика Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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