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Коронавірус в Італії 15 травня 2020 року: більш ніж половина хворих одужали

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Коронавірус в Італії 15 травня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

Станом на 15 травня в Італії зафіксували 223 885 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу виявили у 789 людей.

Про нові випадки зараження в країні повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

Днем раніше Коронавірус в Італії 14 травня 2020 року: добова смертність через хворобу в країні знову зросла

Натомість з 223 885 виявлених випадків зараження, 72 070 залишаються активними, що на більш ніж 4 тисячі менше від учора. 

Кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації, з кожним днем знижується. Нині у реанімації перебувають 808 людей, що на 47 менше, ніж попереднього дня. Загалом до італійських лікарень госпіталізували 10 792 пацієнтів. 

Відомо, що 60 470 (84%) від 72 070 перебувають на самоізоляції з легкими симптомами або взагалі без них. 

За минулу добу померли 242 людини, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні становить 31 610.

Втім, є й хороші новини, адже за минулу добу в Італії одужали 4 917 людей. Відтак, від початку пандемії в країні одужало 120 205 людей

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Статистика Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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