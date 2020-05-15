Коронавірус в Італії 15 травня 2020 року: більш ніж половина хворих одужали

Станом на 15 травня в Італії зафіксували 223 885 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу виявили у 789 людей.

Про нові випадки зараження в країні повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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Натомість з 223 885 виявлених випадків зараження, 72 070 залишаються активними, що на більш ніж 4 тисячі менше від учора.

Кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації, з кожним днем знижується. Нині у реанімації перебувають 808 людей, що на 47 менше, ніж попереднього дня. Загалом до італійських лікарень госпіталізували 10 792 пацієнтів.

Відомо, що 60 470 (84%) від 72 070 перебувають на самоізоляції з легкими симптомами або взагалі без них.

За минулу добу померли 242 людини, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні становить 31 610.

Втім, є й хороші новини, адже за минулу добу в Італії одужали 4 917 людей. Відтак, від початку пандемії в країні одужало 120 205 людей.

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