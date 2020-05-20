Як приміряти одяг у магазинах, щоб не підхопити COVID-19: поради
Після послаблення обмежувальних заходів в Україні відкрилися магазини з одягом та взуттям. Вони користуються чималим попитом, адже не працювали від початку карантину. Що робити, аби не заразатися коронавірусом після примірки – читайте далі.
Наразі у світі немає підтверджених випадків, коли людина інфікувалася коронавірусом через одяг. Про це у коментарі 24 каналу розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.
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Проте вона наголосила: якщо хвора людина, наприклад, кашляла в цей одяг чи залишила на ньому якийсь свій біологічний матеріал, то теоретично таке можливо.
Тому заходи профілактики у таких магазинах повинні бути такі ж, як в інших закладах. Повинна відбуватися дезінфекція, мають бути антисептики, маски. Обов'язковим є провітрювання та прибирання примірочних,
– підкреслила лікарка.
Переживати варто, проте не через одяг. Адже через шкіру коронавірус не передається. Епідеміологи зазначають, що справжня загроза криється у немитих руках, якими люди можуть торкатися обличчя після примірки, пише ТСН.
Довідка. 11 травня Кабмін послабив карантин в Україні. Зокрема, дозволили гуртову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (окрім зон розваг та харчування, дитячих зон у ТРЦ). Тож у багатьох областях відкрилися магазини одягу та взуття.
Епідеміолог Андрій Александрін пояснив, як уникнути ймовірного інфікування. За його словами, міряти одяг потрібно у масці, а одразу після примірки варто помити чи продезінфікувати руки. За можливості варто здійснювати покупки швидко і без примірки.
Повний коментар Людмили Мухарської про COVID-19 в Україні: дивіться відео
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