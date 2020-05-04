Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано

Коронавірус уже суттєво вплинув на життя людства та впливатиме надалі. Окрім охорони здоров’я, ця інфекція торкнулася ще й різних галузей економіки та екології. Результати є переважно негативними, хоча і про хороше теж говорити можна. Детальніше про наслідки коронавірусу для людства та України зокрема – читайте далі у матеріалі.

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Коронавірус змінив поведінку людей

COVID-19 вплинув і на поведінку більшості людей. Зокрема, вони почали частіше мити руки, виходити на вулицю в масках, уникати масового скупчення. Водночас населення планети почало уважніше ставитися до свого здоров’я. У людей з’явилося більше вільного часу, які ті витрачають з користю – на сім’ю або самоосвіту. А дехто й почав займатися спортом, перечитувати книжки та передивлятися фільми, що назбиралися за докарантинний період, коли на ці речі не вистачало 24 годин у добі.

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Ще один плюс від коронавірусу – це дистанційне навчання. За словами педагогів, такий процес навчив учнів відповідальності. Зокрема, уроки почали відвідувати ті, хто раніше прогулював. Також до занять можуть долучитися ті учні, що захворіли, хоча до карантину вони б просто не пішли до школи. Також завдяки дистанційному навчання дітям більше не треба носити в сумках купу книг, що негативно впливало на їхнє здоров’я. Більше того, будь-який підручник або конспект можна знайти в електронному вигляді.

Чи збережеться така ситуація й після карантину, говорити поки складно. Експерти висловлюють думку, що після карантину люди й надалі уникатимуть масових заходів або ж менше будуть відвідувати кафе та ресторани, будуть менше користуватися громадським транспортом та проводити більше часу на природі. Також доведеться дотримуватися соціальної дистанції. За прогнозами вчених із Гарвардського університету, триватиме це щонайменше два роки. Натомість коронавірусна інфекція перетвориться на сезонне захворювання.



Карантин у світі закінчиться не скоро

У статті, який опублікував журнал Science, дослідники відзначають кілька шляхів розвитку ситуації. Відповідно до першого, суворе дотримання обмежувальних заходів разом із посиленим епідеміологічним контролем може викорінити коронавірус. Так сталося в 2003 році з вірусом SARS-CoV-1, який спровокував спалах атипової пневмонії.

Ще одна модель має такий вигляд: після 20 тижнів самоізоляції відбувається черговий спалах захворюваності. Вчені пояснюють цей феномен тим, що карантинні заходи можуть виявитися занадто ефективними, через що у населення просто не виробиться імунітет.

Вплив на економіку

Пандемія коронавірусу вже призвела до безпрецедентних проблем у світовій економіці. Більше того, в Міжнародному валютному фонді анонсували нову економічну кризу, що може стати найбільшою та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років. Дату її завершення та наслідки наразі майже неможливо спрогнозувати, оскільки хвороба далі шириться світом.

"Наразі цей прогноз МВФ – лише припущення, адже немає достатньо даних, на які можна спиратися і на підставі яких можна робити прогноз. Я схильний вважати, що нова економічна криза буде затяжною", – зауважив у коментарі "Громадському" Дмитро Боярчук, виконавчий директор організації "CASE Україна", яка проводить економічні дослідження, аналіз та прогнозування макроекономічної політики.

Тим не менше, про перший суттєвий наслідок коронавірусу уже говорять всі, а саме про рекордне скорочення споживання нафтопродуктів. Іншими словами, попит на нафту дуже різко впав, а ціна американської нафти WTI 20 квітня опустилася до від’ємного значення — вперше у своїй історії.

Обвал цін на нафту відбувся ще й тому, що вільної нафти у світі – занадто багато. Її споживання скоротилося, адже через ситуацію з коронавірусом зменшилася кількість авіарейсів, впав попит на перевезення людей автомобілями та дизельними поїздами, скоротилося споживання нафтопродуктів й промисловими компаніями, які зупинили свої заводи на карантин.



Економіка вже зазнала удару, але робити остаточні висновки рано

Крім того, через епідемію коронавірусу та карантинних заходів зафіксовано збої в ланцюжках поставок електроніки з Китаю по всьому світу, повідомляє Financial Times. Через таку ситуацію Apple уже попередила клієнтів про ймовірний дефіцит смартфонів. У компанії визнають, що в деяких магазинах Apple Store зафіксовано нестачу окремих частин для смартфонів, пише Bloomberg. Водночас логісти говорять про труднощі з поставками з Італії. Також з 5 березня запровадили обмеження для кораблів з Азербайджану та Ірану з боку Казахстану.

Втім, представники деяких великих українських компаній запевняють, що проблем наразі не відчули. Як пояснюють вони, поставки та логістика у них – ретельно сплановані. Тому всі імпортні товари було відвантажено заздалегідь і в повному обсязі. А засновник компанії Drone UA Валерій Яковенко сподівається, що криза, викликана коронавірусом, дасть поштовх розвитку локальних виробництв складної техніки та електронних приладів, передає LIGA.net.

Про деякі позитивні наслідки коронавірусу для економіки можна говорити вже. Так, люди почали більше користуватися безготівкою оплатою, зокрема електронними грошима, також зріс попит на сферу послуг, передусім на служби доставки та таксі. Не слід забувати й про економію грошей, які раніше витрачали, до прикладу, на дорогу на роботу.

За словами наукового співробітника зі в Кембриджському університеті Хамзи Мудассіра, під час пандемій виникає тенденція відкриття абсолютно нових категорій підприємств. Більше того, як пандемії, так і рецесії сприяють інноваціям, а не є їхнім безпосередніми причинами.

Поштовх до внутрішніх подорожей

Через закриття кордонів багатьох країн у межах боротьби з коронавірусом люди упродовж тривалого часу перестали подорожувати. Водночас більшість авіакомпаній поскасовувала свої рейси.

"Криза обійдеться туристичному сектору щонайменше у 22 мільярди доларі, або в понад 20 мільярдів євро. Найбільший вплив, очевидно, буде в Азії і, перш за все, в Китаї. Там туризм становить 11% ВВП, і в останні роки він зростав темпами у 7%", – зазначала наприкінці лютого у коментарі газеті El Mundo президент Всесвітньої ради з туризму та подорожей Глорія Гевара.

Сьогодні ж експерти говорять, що приблизна сума збитку може подвоїтися і навіть потроїтися в разі, якщо поширення коронавірусу не зупинять.

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін у коментарі "Європейській правді", зауважив, що дуже сильний удар відбудеться й по вартості авіамандрівок у майбутньому. Тобто ми деякий час не побачимо дуже дешевих квитків.



Про подорожі за кордон найближчим часом доведеться забути

Тим часом, у українському Держагентстві розвитку туризму прогнозують, що зросте кількість мандрівок усередині країни.

"Люди насидяться в карантині і будуть готовими поїхати на уїк-енд десь поруч з будинком. Як приклад можна навести Китай – там подорожі всередині країни вже починають відновлюватися. Китайці продовжують утримуватися від місць масового скупчення людей, але разом з членами сім'ї вже виїжджають до місць неподалік місця проживання для відпочинку на свіжому повітрі та щоб насолодитися весняними краєвидами", – підкреслила у коментарі "Фокусу" очільниця Держагентства Мар’яна Олеськів.

Екологічна ситуація покращилась

Коронавірус, попри його згубну природу для людини, все ж зміг вплинути на порятунок екології. Зокрема, через вимушену паузу в багатьох галузях промисловості Китай отримав чисте повітря, а Венеція – прозору воду в каналах. Окрім того, через обмеження пасажирських перельотів зменшилися й викиди на рівні планети.

"Зменшення забруднення є важливим, бо це означає, що, по-перше, менше людей захворіє і помре через хвороби органів дихання. За першими оцінками, зменшення викидів у Китаї вже потенційно врятувало 77 тисяч життів, а це у 20 разів більше, ніж померло в цій країні від коронавірусу. По-друге, викиди парникових газів посилюють глобальні зміни клімату. Якщо скоротити викиди, опосередковано зменшаться ризики стихійних лих і епідемій, які є наслідками кліматичних змін", – зауважила у коментарі The Village Україна Юлія Маклюк, екоактивістка та координаторка напряму Zero Waste Consulting у компанії OZERO.



Коронавірус посприяв очищенню повітря та води у морях світу

Проте, деякі експерти вважають, що так триватиме недовго, і після карантину все повернеться на свої місця та екологія знову погіршиться. На думку інших фахівців, побачивши нинішні суттєві зміни, люди все ж почнуть більше цінувати природу.

"Люди все ж продовжать використовувати менше пластику, що зараз так набирає популярності. Також коронавірус не змінить базових цінностей: це турбота про своє здоров‘я, про близьких і довкілля", – констатувала екоактивістка Анастасія Мартиненко.

Проєкт створено за підтримки МХП.