Китайський коронавірус 2019-nCoV: симптоми

Перші симптоми китайського коронавірусу ідентичні с симптоматикою грипу або ГРВІ. Саме тому не можна поставити діагноз, опираючись лише на самопочуття людини.

Буквально ще минулого тижня скринінг температури вважали дієвим заходом проти розповсюдження інфекції в інші країни. Втім згодом стало відомо, що інкубаційний період китайського коронавірусу може тривати від 2 до 14 днів – як коли. Тобто весь цей час людина не відчуває симптомів та не здогадується про хворобу, втім вже є заразною.

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Симптоми коронавірусу з Китаю

Спершу у людини починається лихоманка, яка супроводжується сухим кашлем. Через тиждень інтенсивність кашлю може призводити до задишки.

У важчих випадках інфекція може привести до пневмонії, важкого гострого респіраторного синдрому, ниркової недостатності та смерті.

Якщо у вас піднялася температура, з'явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції. Навіть якщо ви не приїхали з Китаю – ви могли контактувати інфікованою особою.

Й, до слова, навіть якщо це звичайний грип, похід до лікаря зайвим не буде. Адже при неправильному лікування, грип також може призвести до ускладнень та летального випадку.

Коронавірус — симптоми: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

До теми: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 29 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 132 людини.

29 січня стало відомо про 6 147 випадків зараження по всьому світу.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів до Китаю.

МАУ виконає два рейси, аби евакуювати українців з КНР.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія

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