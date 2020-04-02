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Коронавірус на Закарпатті: в області вже 23 випадки зараження

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Коронавірус на Закарпатті / Ілюстративне фото

ПЛР-тестами на Закарпатті зафіксували вже 23 випадки зараження COVID-19. 19 хворих контактували з хворою на коронавірус жінкою.

Про це у фейсбуці повідомив виконавець обов'язків міського голови Олексій Гетманенко.

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До цього 23 березня коронавірус виявили у 68-річної жінки із мікрорайону Підгоряни. Вона не була за кордоном, але в Італії був її чоловік.

Гетманенко додав, що інфекцію виявили у 19 жінок, які мали підозру на коронавірус – вони контактували з першою хворою.

Також відомо, що 1 пацієнт – мешканець Ужгорода, а ще 2 – жителі Тячівського району. 

Відтак, в Ужгороді офіційно зафіксували 23 випадки зараження коронавірусом. 21 людина перебуває вдома та лікується під наглядом лікарів. Лише двоє пацієнтів перебувають в Обласній інфекційній лікарні.


Скільки часу зберігається коронавірус на поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Закарпаття
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