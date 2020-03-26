Коронавірус охоплює нові області: на Рівненщині виявили два випадки зараження

У Рівненській області на коронавірус захворіли двоє людей. Один хворий перебуває в тяжкому стані у реанімації.

Про виявлені випадки повідомило місцеве ЗМІ "ЧаРівне".

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Нині стало відомо, що в Сарненській лікарні, що на Рівненщині перебуває двоє інфікованих на Covid-19, відповідно до проведених експрес-тестів,

– повідомив активіст, ексдепутат Сергій Євтушок.

Наразі поліція здійснює заходи з виявлення контактів з хворими та з'ясовує коло осіб з якими спілкувалися хворі.

Відомо, що жінки, у яких підтвердили коронавірус, контактували із заробітчанами, які нещодавно повернулися з Європи.

Стан однієї жінки, яка перебуває у терапевтичному відділені Центральної районної лікарні – середній. Стан ще однієї інфікованої – важкий, наразі вона в реанімації.

Всі зразки відправили в Київ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.



Як виявляють коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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