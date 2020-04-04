Коронавірус у Японії: у країні зафіксували новий спалах COVID-19

У Японії зафіксували новий спалах COVID-19. Незначне зростання інфікованих там розпочалось ще на початку лютого, проте у країні успішно зупинили першу хвилю коронавірусу. Втім, за одну лише добу, 3 квітня, в Японії 314 нових випадків коронавірусу та ще 6 випадків смерті.

Загалом у країні зараз 3 329 випадки інфікування COVID-19, серед них летальних – 74. Про це інформує СNN.

Зверніть увагу Карантин в Україні в стилі азійських тигрів: яку модель пропонує бізнес

Це вперше від початку пандемії Японія зафіксувала понад 300 випадків інфікування за день. Із нових підтверджених випадків 89 були зареєстровані у столиці – Токіо.

Зауважимо, що у лютому біля берегів Японії на карантині стояв перший уражений коронавірусом лайнер Diamond Princess. На ньому заразилося 705 осіб. На карантині у порту Йокогами судно простояло понад місяць.

Згодом завдяки цьому судну науковцям вдалося встановити, що коронавірус може вижити до 17 днів на поверхнях. Його виявили на поверхнях лайнеру після від'їзду пасажирів, у яких було зафіксовано захворювання.



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу