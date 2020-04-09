Коронавірус в Італії: за добу одужала рекордна кількість людей

Італія досі залишається одним з епіцентрів коронавірусу у світі. Однак динаміка одужання зростає третю добу поспіль.

Протягом минулої доби, 8 квітня, в Італії одужали 2 тисячі 99 пацієнтів, які раніше заразились коронавірусом, повідомляє ANSA.

Важливо Десятки українців в Італії – у відділеннях інтенсивної терапії, – посол

Раніше в Італїі прогнозували, що спад епідемії COVID-19 буде 8 – 10 квітня.

Зауважимо, що у ВООЗ наголошували, що зменшення кількості нових інфікованих коронавірусом не має бути приводом для послаблення карантинних заходів у Європі.

Що відомо про коронавірус в Італії

Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі.

Від початку епідемії в Італії понад 139 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 17 669 людей.

Водночас за 6 квітня в Італії вперше зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.

В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.

За ситуацією в Італії слідкує весь світ.



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