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Коронавірусом можуть заразитися від 60 до 70% населення Німеччини, – Меркель

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Ангела Меркель / Getty images

У Німеччині триває спалах коронавірусу. Так, станом на 11 березня підтверджених випадків інфікування у країні – 1622, летальних випадків – 3. У зв’язку зі швидким поширенням вірусу у Німеччині канцлерка ФРН Ангела Меркель закликала відноситися до ситуації серйозно.

Під час власної пресконференції у Берліні вона пообіцяла зробити все необхідне для виділення бюджетних коштів на охорону здоров’я. Про це інформує Die Zeit.

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Коронавірус є у Німеччині і це факт. Ми можемо припустити, що від 60 до 70% населення заразиться,
– заявила Меркель.

Вона також додала: до ситуації з коронавірусом слід ставитися "дуже серйозно".

"Ми перебуваємо у такій ситуації, коли не знаємо багато чого, саме тому слід ставитися до цього дуже серйозно. У групі ризику перебувають люди, які мають хронічні захворювання і літні люди", – додала вона.

Наразі, за словами політикині, головне завдання німецького уряду – зупинити поширення вірусу та взяти ситуацію під контроль.

Яка ситуація із коронавірусом у Німеччині? У країні підтвердили 1622 випадки коронавірусу Covid-19. Вилікувати вдалося поки лише 25 осіб, летальних випадків – 3.

Увага! Найбільший спалах захворювання у Європі зараз фіксують в Італії. Станом на 11 березня там понад 10 тисяч випадків інфікування та 631 смерть від Covid-19.

міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Здоров'я Лікування Інфекція у Європі Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Ангела Меркель
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