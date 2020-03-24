Коронавірусом заразилась дружина ексвисокопосадовця "Нафтогазу": відеозвернення
Коронавірусом заразилась Олеся Діденко – дружина бізнесмена, експершого заступника голови правління "Нафтогазу" Ігоря Діденка. Жінка записала відеозвернення, в якому розповіла, що підчепила недугу під час поїздки до Франції.
"9 числа я перетворилася з повністю здорової людини на повністю хвору. Буквально за 1 годину мені стало дуже погано", – розповіла Діденко у відеозверненні в інстаграмі.
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За словами жінки, в неї швидко підвищувалася температура, почалася лихоманка, головний біль і біль по всьому тілу, раптовий кашель і сухість у горлі.
"Я швидко повернулася з Франції до Іспанії, ще в аеропорту почала телефонувати за цими номерами... Там мені сказали, щоб я нікуди не їхала, але через 2 години мені ніхто так і не подзвонив. Я, щоб не заражати дітей, поїхала сама в госпіталь", – розповіла Діденко.
За словами жінки, в медустанові 2 години на неї не звертали уваги, а потім сказали, що вона не підходить по протоколу для тесту на Covid-19. Тоді Діденко зробили аналіз крові і рентген.
Рентген показав, що, як вони сказали, ще немає пневмонії, але аналіз крові показав наявність вірусу,
– сказала Діденко.
Вона додала, що їй виписали парацетамол та ібупрофен і відправили додому. Там жінка вже 2 тижні перебуває на самоізоляції.
Діденко також закликала підписників дотримуватися карантину і сидіти вдома, поки не пізно.
Дивіться відеозвернення Олесі Діденко:
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