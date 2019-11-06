Короткий сон може викликати небезпечні захворювання

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Короткий сон
Короткий сон / Unsplash

Недостатня кількість сну пов’язана із низькою мінеральною щільністю кісток та остеопорозом жінок в постменопаузі.

У дослідження взяли участь і 11 084 жінок, у яких закінчилась менопауза, повідомляє Medical News.

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Їх розділили на дві групи: перша спала до 5 годин на день, а друга до 7. В ході дослідження виявилось, що учасниці першої групи мали значно нижчий показник BMD у стегнах, шиї та хребті, ніж учасниці другої групи.


До чого призводить нестача сну

Також вчені виявили, що перша група мала на 63% вищі ризики виникнення остеопорозу стегна та хребта.

Я сподіваюся, що це дослідження може слугувати нагадуванням прагнути до рекомендованих мінімальних 7 годин сну на добу заради нашого фізичного та психічного здоров’я,
– зауважив Хізер Окс-Бальком, доктор наук, провідний автор дослідження, університет в Буффало

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Медицина дослідження Сон
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