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Кричать та бунтують: почались протести під під'їздом жінки, чоловік якої захворів на коронавірус

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У Чернівцях протести через коронавірус / Чернівці

За словами очевидців, люди кричать та перекривають дорогу. Місцевим мешканцям не подобається, що жінка чоловіка, який захворів на коронавірус, досі вдома.

Люди вимагають, щоб жінку госпіталізували до лікарні, про це повідомляє Промінь.

До теми: В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

Нагадаємо, сімейна пара 29 лютого повернулася з Італії. Згодом чоловікові стало погано – його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі. 3 березня лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусної інфекції Covid-19 учоловіка.

Натомість 25 мешканців цього під'їзду зібралися під будинком, аби гучно обговорити ситуацію, повідомляє molbuk.ua.

На місце події приїхав лікар з обласної клінічної лікарні. Відомо, що він пішов зайшов до квартири, де перебуває дружина хворого. 

На місце прибула секретарка Виконавчого комітету, аби заспокоїти людей.

У жінки хворого відсутні симптоми захворювання, тому її не забрали до лікарні. Нині вона перебуває на самоізоляції у власній квартирі. За словами Віктора Ляшка, з нею постійно контактує лікар і у випадку появи симптомів її одразу госпіталізують та проведуть усі необхідні аналізи.

У Чернівцях мешканці будинку вимагають госпіталізувати жінку чоловіка, який захворів на коронавірус: відео телеграм-каналу ХЧ

Протести у Чернівцях через коронавірус: відео телеграм-каналу ХЧ

Коронавірус

Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Протести Новини Чернівців Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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