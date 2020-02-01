Легені, пошкоджені курінням, можуть повністю загоюватися: дослідження

Курцям вже давно кажуть, що якщо вони кинуть палити, то ризик розвитку таких захворювань як рак – впаде. Втім деякі люди вважають, що кидати палити їм "занадто пізно".

Впродовж кількох років після моменту останнього паління, у легенях колишніх курців не виявили пошкоджень, повідомляє Nature.

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Фахівці виявили, що на зміну клітинам, ураженими тютюном, проходять абсолютно нові та здорові клітини. Провідний автор дослідження Пітер Кемпбелл заявив, що результати повинні дати нову надію курцям, які хочуть кинути палити.

Люди, які зловживали курінням 30-40 і більше років, часто кажуть мені, що кинути палити вже пізно, адже шкода вже зроблена. Але наше дослідження навпаки демонструє, що покинути цю справу ніколи не пізно,

– заявив Пітер Кемпбелл.

Деякі учасники дослідження викурили понад 15000 пачок сигарет за своє життя, але після декількох років відмови у них не виявили жодних ознак шкоди від тютюну.

Під час дослідження фахівці проаналізували біопсію легенів 16 осіб, серед яких нинішні курці, колишні курці, дорослі, які ніколи не курили, та діти з вродженими мутованими клітинами, які можуть призвести до раку.

Генетичні зміни, що з'являються в клітинах організму, є нормальною частиною старіння. Багато з цих мутацій є нешкідливими, але мутація неправильного гена в неправильній клітині може "кардинально змінити її поведінку".

Дослідження виявило, що 9 з кожних 10 клітин легенів у нинішніх курців мутовані, а деякі з них можуть викликати рак. Втім, у колишніх курців більшість цих пошкоджених клітин замінені здоровими, подібними до тих, що спостерігаються у людей, які ніколи не курили. Загалом, у клітини колишніх курців були здоровими до 40% від їх загальної кількості, що у чотири рази більше, ніж у тих, хто палить.

Точний механізм, за допомогою якого відбувається ця заміна, ще не зрозумілий, але автори дослідження вважають, що може існувати своєрідний "резервуар" клітин, які очікують своєї появи.

Як тільки людина кидає палити, клітини поступово розмножуються й заміняють пошкоджені,

– йдеться у дослідженні.

Вчені планують провести подальші дослідження, але основною метою тепер буде знайти цей "резервуар здорових клітин" і визначити, яким чином відбувається заміна.

Якщо ми зможемо розібратися, де вони розташовані й що змушує їх розмножуватися, коли людина кидає палити, можливо, у нас з'явиться можливість зробити відновлення легенів ефективнішим,

– додають вчені.

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