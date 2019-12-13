Лікарі штучно стимулюють пологи, щоб діти не народжувались у вихідні, – Дубілет

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Дані про народжуваність в Україні: Державна служба статистики / Unsplash

Згідно з даними про народжуваність в Україні, нині відсоток народжуваності у вихідні дні різко скоротився, хоч раніше він був приблизно однаковим.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр Кабінету міністрів України та керівник Держстату Дмитро Дубілет.

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Досліджуючи дані про народжуваність в Україні, Державна служба статистики виявила, що діти народжуються значно частіше у будні дні.

 
Дмитро Дубілет – керівник Держстату України
Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився.  Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю”.

За словами Дубілета, лікарі часто навмисно стимулюють пологи, аби діти не народжувались у вихідні дні. Самі ж лікарі пояснюють піки народжуваності у вівторок тим, що саме на цей день тижня найчастіше призначають кесарів розтин. 

Факт самої можливості такої масштабної стимуляції пологів лякає, адже їх штучне стимулювання ранніх – небезпечно для здоров'я дитини. Дмитро Дубілет підозрює, що рішення в пологових будинках не завжди приймають на користь для немовлят, а, вочевидь, з якихось інших міркувань.

Міністр поділився графіком, де показані відсотки народжуваності на кожен і 7 днів тижня. 

В Україні штучно стимулють пологи: тривожні графіки
Відсоток народжуваності на впродовж тижня / Держстат України

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Батьки і діти Статистика Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Лікарня Вагітність і пологи Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
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