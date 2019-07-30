Ліки проти раку останньої стадії виявилися ефективними: дослідження

Американські дослідники випробували препарат ніволумаб (анти-PD-1) у боротьбі проти прогресуючої меланоми, яка не піддається лікуванню іншим методам, а також проти нирково-клітинного раку та недрібноклітинного раку легенів.

Вчені з Інституту імунотерапії раку при онкологічному центрі імені Джона Хопкінса (США) провели випробування за участю 270 пацієнтів, пише MedicalXpress. Дослідження тривало п'ять років.

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Ніволумаб блокує активність молекули PD-1. Ця молекула є імунною контрольною точкою, яка стримує клітини, атакуючи онкопухлину.

Дослідження показало, що показники 5-річної виживаності при прийомі препарату, виявилися вищими, ніж при інших різновидах терапії, які були доступними у 2008 році. Серед методів лікування – хіміотерапія, інгібітори кінази, біологічна терапія й інші методи лікування.

При звичайній терапії пацієнтів з раком шкіри 4 стадії п'ятирічна виживаність склала всього 5%, а з недрібноклітинним раком легенів – 6%.

Ніволумаб значно збільшив ці показники: препарат сприяв 34,2%-ій виживаності для меланоми, 27,7%-ій для нирково-клітинного раку і 15,6%-ій для раку легенів.

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