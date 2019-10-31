Знайшли ліки, які надзвичайно швидко вбивають ракові пухлини

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Ліки, які вбивають ракові пухлини – як вилікувати рак
Нові ліки проти раку / unsplash.com

Експериментальні ліки проти раку впливають на поширений генетичний дефект. В результаті, вони зменшують пухлини на 67% всього за 6 тижнів.

Вчені розробили експериментальний препарат від раку під умовною назвою AMG 510, який вони вже випробували на 4 пацієнтах. У двох з них пухлини помітно зменшилися, а ще у двох ліки не спрацювали.

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При цьому в ході експериментів на лабораторних мишах ця терапія допомогла зменшити, а в деяких випадках і повністю знищити  пухлини. Пігулка для щоденного прийому "вимикає" ген під назвою KRAS. Мутаційна форма цього гена викликає швидке розмноження ракових клітин.

Розробником ліків є фармацевтична компанія Amgen Research. Вона називає отримані висновки дуже важливими для пацієнтів, що мають KRAS-пухлини. Це перший науковий звіт про ефект інгібітору KRAS у вигляді лікарського засобу.

Нові ліки проти раку знищили пухлину у мишей
Нові ліки проти раку знищили пухлину у мишей

Ген KRAS забезпечує інструкції для виробництва білка під назвою K-Ras, який повідомляє клітинам про необхідність рости і розмножуватися. При мутації онкогени мають потенціал перетворювати нормальні клітини в злоякісні.

AMG 510 зупиняє активність онкогенів. В ході дослідів з лабораторними мишами, які хворіють на цей вид раку, ліки допомогли зменшити пухлини, у 20% випадках і зовсім їх ліквідувати.

Поки що цей препарат був випробуваний тільки на 4 пацієнтах з не дрібноклітинною карциномою легенів, які не реагували ні на які види лікування. Він показав ефективність в 50%. У одного хворого пухлина зменшилася на 34%, а у другого, який отримував у два рази більші дозування препарату, вона зменшилася на 67%.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Онкозахворювання
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