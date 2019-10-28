За боротьбу з раком: українські учні перемогли на міжнародному конкурсі – фото
Учні Малої Академії Наук виграли конкурс наукових проєктів MOSTRATEC 2019. Серед досягнень молодих науковців: нові методи діагностики раку, та боротьба з пластиковими відходами.
Один з найбільших наукових конкурсів не обійшовся без досягнень наших співвітчизників, повідомляє МАН на офіційній сторінці у фейсбук.
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Їх перемоги (учнів МАН) допомагають нам по-іншому відкрити Україну світові,
– заявив заступник директора МАН Євген Кудрявцев.
Золоту медаль конкурсу та право на публікацію в журналі "Вільна Наука" виборола Ольга Харасахал. Вона запропонувала метод виявлення метастаз на ранніх стадіях онкозахворювань.
Дмитро Соломянюк, ще один учень МАН, привіз додому бронзову медаль конкурсу за метод боротьби з пластиковими відходами та сміттєзвалищами.
У конкурсі MOSTRATEC Україна взяла участь вперше.
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Що таке MOSTRATEC?
- міжнародне науково-технічне шоу;
- участь у конкурсі беруть лише школярі та студенти професійних технічних училищ;
- один з найбільших наукових конкурсів Бразилії;
- з 1994 року вийшов на міжнародний рівень.