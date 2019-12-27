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Лікування облисіння може стати реальністю: нове дослідження

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Випадіння волосся / tellerreport

Американські вчені виявили новий фактор, який може грати ключову роль у випадінні волосся. Розуміння всього процесу дає змогу розглянути нові види профілактики та лікування облисіння.

Ймовірно, вчені знайшли спосіб зупинити випадіння волосся, повідомляє Science.

До теми: Як правильно лікувати випадіння волосся

Фахівці помітили, що дермальна оболонка, яка оточує волосяні фолікули, є м'язом, який підтягує сосочки дерми до волосяної цибулини. Вчені припустили, що дермальна оболонка пов'язана з процесом випадіння волосся, адже виштовхує стрижень вгору для того, аби звільнити місце для росту нового волосся.

Ймовірно, що випадіння волосся починається тоді, коли цей процес відбувається занадто часто. Звісно, заблокувавши дермальні оболонки, це не допоможе виростити нове волосся. Але це дасть можливість зберегти ті, які вже є на голові.

Ми не можемо контролювати добровільно ці м'язи, адже вони немов м'язи в кровоносних судинах. Але ми можемо впливати на них за допомогою медичних препаратів,
– розповідає автор дослідження Майкл Рендл. 

Вплив на дермальну оболонку дає змогу не лише зупинити цикл зростання, а й зберегти волосся якомога довше, не допускаючи регресії волосяного фолікула. Якщо дерматологи почнуть впливати на цей м'яз, вони зможуть запобігати переходу фолікулів у сплячий стан, під час якого волосяні цибулини не функціонують.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування дослідження Краса
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