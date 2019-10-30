Любов до алкоголю пов'язана з розміром мозку

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Мозок і алкоголь
Мозок і алкоголь / Pixabay

Вчені вже давно дійшли до висновку, що пристрасть до алкоголю пов'язана зі зменшенням обсягу мозку.

Проте нове дослідження виявило, що зниження обсягу мозку є фактором ризику розвитку алкогольної залежності, повідомляє Biological Psychiatry.

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Виявилось, що існують генетичні фактори, які призводять до зменшення розміру мозку і розвитку алкогольної залежності. Дослідники вважають, що це може бути корисним у передчасному виявленні ступенів алкогольної залежності.

Вчені проаналізували зображення головного мозку близнюків, від дитинства до зрілого віку, та виявили генетично обумовлені скорочення обсягу сірої речовини в лобовій корі та острівцях, які були індикаторами майбутнього розвитку пристрасті до спиртного.

Аби підтвердити генетичний зв'язок між розміром мозку та пристрастю до алкоголю, група вивчила дані від одно- і двояйцевих близнюків з різною історією споживання алкоголю.

Один з двояйцевих близнюків, який любив випити, мав менше сірої речовини у мозку. Що стосується однояйцевих близнюків, то дослідження не виявило відмінностей, але вони обидва виглядали сильно питущими.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Алкоголь дослідження Мозок
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