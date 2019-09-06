Люди Богатирьової та фарммафія: громадські організації стурбовані кадровими призначеннями у МОЗ

Громадські організації застерігають прем'єр-міністра та президента бути пильними у формуванні кадрової політики Міністерства охорони здоров'я та вимагають не допустити старі корупційні схеми.

Про це повідомили пацієнтські та громадські організації на спільній пресконференції на тему "Кастрація Медреформи? Перші симптоми".

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За словами активістів, відповідальність за можливі наслідки. має нести Михайло Радуцький, голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради. Михайло Радуцький. Він також колишній власник клініки "Борис" та призначений Президентом неформальним куратором системи охорони здоров'я.



Міжнародні закупівлі зменшили вартість ліків

Серед радників нового Міністра охорони здоров'я та в профільному комітеті присутні люди, які мають корупційну історію та працювали за часів втікачки-регіоналки Раїси Богатирьової, яку підозрюють У розкраданні бюджетних коштів, та яка саме зараз повернулася в Україну. Ці люди також є довіреними особами одіозного представника фармацевтичного бізнесу Петра Багрія – фігуранта корупційних схем закупівель ліків за бюджетний кошт.

Антикорупціонери вважають, що такі призначення свідчать про реванш фармацевтичної мафії та повернення впливу Раїси Богатирьової.

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України" “Вершина цинізму – проводити аудит закупівель міжнародних організацій на п рохання Петра Багрія – визначного корупціонера часів Богатирьової який є фігурантом чисельних корупційних схем МОЗ. Адже саме його компанії продавали Міністерству ліки за цінами втричі дорожчими, ніж міжнародні організації”.

Також громадські організації стурбованими іншими призначеннями:

Дубіль Валерій Олександрович

Народний депутат трьох скликань. Під час позачергових виборів вчетверте обраний до Верховної Ради України. Неодноразово звинувачувався у рейдерстві та відмиванні коштів. Наразі Валерій Дубіль обіймає керівну посаду в комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Помічником та довіреною особою Дубіля є Дмитро Підтуркін, який був радником Богатирьової із закупівель за часів її роботи в МОЗ.



Дубіля звинувачували у відмиванні коштів

Чумак Олександр Володимирович

Довірена особа Петра Багрія, є співвласником компанії "Інтерхім", яка виготовляла препарати, що містять кодеїн, який має наркотичний ефект. Держлікслужба виступала із заявою, щоб негайно взяти під контроль кількість препаратів, які випускала компанія. Тому що з них можливе виготовлення наркотиків. Окрім того, він був помічником нардепа Олега Мусія, який саботував медичну реформу.

Багрій Петро Іванович

Президент Асоціації "Виробники ліків України". Людина, чиє прізвище пов'язано з усіма найгучнішими скандалами у державних закупівлях ліків.



Багрій неодноразово потрапляв у скандали з закупівлями ліків

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