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Масштабне дослідження продемонструвало справжню користь таблеток для схуднення

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Чи ефективні таблетки для схуднення / Pixabay

Дослідники з Сіднейського університету провели перший глобальний огляд ліків для схуднення на рослинній основі за останні 19 років.

Основна проблема рослинних добавок в тому, що, на відміну від фармацевтичних препаратів, їм не потрібні клінічні докази для запуску продажів, пише The University of Sydney.

До теми: Неефективні методи схуднення: чому не варто вірити

Вчені провели систематичний огляд і мета-аналіз, вивчивши результати 54 рандомізованих контрольованих досліджень. Загалом у цих дослідженнях взяло участь 4000 учасників.

Дослідницька група встановила, що попри те, що деякі рослинні препарати демонструють статистично більшу втрату ваги, ніж плацебо, люди "скидали" не більше, ніж 2,5 кілограм. Це демонструє, що ці препарати не мають клінічного значення.

Висновки свідчать про відсутність достатніх доказів, щоб рекомендувати будь-який із цих рослинних препаратів для схуднення. Крім того, у багатьох роботах була недосконала методика та погана звітність. Й хоч більшість добавок видаються безпечними для короткочасного споживання, вони досить дорогі,
–  сказав доктор Фуллер.

Фахівці зазначають, що зростання промисловості та популярність цих продуктів підкреслює важливість проведення більш надійних досліджень щодо ефективності та безпеки цих добавок.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Ожиріння Міфи про здоров'я
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