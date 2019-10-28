Мастоцитоз: чому виникає та як лікувати

Мастоцитоз – ціла група захворювань, при яких великі клітини (мастоцити, клітини імунної системи) скупчуються, "групуються" в шкірі і / або внутрішніх органах.

У дерматології, особливо в дитячій, є багато страшних хвороб, які насправді не такі страшні, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Солітарна мастоцитома – одна з форм шкірного мастоцитозу, при якій великі клітини формують "вузлик" всередині шкіри.

Чому витикає мастоцитоз

Гладкі клітини в нормі відповідальні за різні імунні процеси в організмі, беруть участь у розвитку запалення, алергічних реакціях і ін. Усередині клітин містяться гранули з активними речовинами, що запускають ці процеси, зокрема, відомий всім гістамін.

Процес вивільнення цих речовин (медіаторів запалення) з гранул – дегрануляції великих клітин – проявляється, в разі солітарної мастоцітоми, у вигляді набряклості, почервоніння, свербіння в області мастоцітоми, іноді утворення дрібних бульбашок або одного міхура.



Мастоцитоз не потребує лікування

Їх може викликати: фізичний вплив (тертя, тиск, травма), зміна температури (наприклад, при купанні в гарячій воді), інфекційні захворювання, алергічні реакції, прийом лікарських засобів.Як правило, мастоцітома виникає в перші місяці життя, але може вперше з'явитися і у дорослої людини.

Лікування мастоцитозу

Солітарна мастоцитома – доброякісний стан, який не впливає на здоров'я дитини в цілому, яке не потребує активного лікування, як правило, проходить саме з віком (повний регрес, зазвичай, відбувається до підліткового віку).

Батькам маленьких пацієнтів потрібно пам'ятати, що може призводити до "загострення", і намагатися уникати провокуючих чинників. Симптоматично можуть використовуватися антигістамінні препарати, зовнішні глюкокортикоїди. У рідкісних випадках показано хірургічне видалення патологічного вогнища.

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