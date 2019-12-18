Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році

Редакція нашого підрозділу вже декілька років стоїть на сторожі вашого здоров'я. Зокрема, ми намагаємося розвінчувати міфи, на які ви можете пусто-порожньо витратити гроші, іноді навіть нашкодивши здоров'ю. Наразі підібрали для вас топ міфів, які ми спростували у 2019 році.

Почнімо із найпоширенішої хвороби усіх часів і народів – застуди. Нею хворіє щороку як не кожен другий, то кожен перший. І так з покоління в покоління. Тому, певно, ця хвороба обросла великою кількістю здогадок, методів лікування і подекуди шкідливими порадами.

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Міфи про грип і застуду

Ми хворіємо на грип чи застуду через переохолодження

Єдиний спосіб захворіти на грип – контакт з вірусом грипу. Сезон захворюваності на грип збігається з холодною погодою. Тому люди часто асоціюють грип з холодною, дощовою і вітряною погодою. Реклами ліків цим маніпулюють, але насправді зв'язку немає.



Не переохолодження є причиною грипу і застуди / фото: unsplash

Це було ось тут: Як застуда пов'язана з поганою погодою: пояснення лікаря

У холодну пору люди більше часу проводять в приміщеннях, близько один до одного, що сприяє передачі вірусів. Погода впливає, але не на саму людину, а на стійкість вірусів – багато із них краще виживають при зниженій вологості.

Від холоду не можна застудитися. Причина застуди – віруси.

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Народна медицина, противірусні ліки, гомеопатія, інтерферони та вітаміни допоможуть при застуді

Ліків проти застуди не існує. Такі засоби не скорочують тривалість хвороби, а можуть тільки поліпшити суб'єктивне самопочуття. Вітамін С, гомеопатія, ліки з ехінацеєю, часник, гірчичники на груди, горілка з перцем, вдихання гарячого пару від картоплі, банки на спину – ніяк не допоможуть. Полегшити перебіг застуди допоможе жарознижувальне і засоби від болю в горлі (якщо болить) і нежитю.

Інтерферони (ІФН) – це речовини, які виробляють клітини імунної системи у відповідь на вторгнення вірусів. Але тільки в країнах пострадянського простору їх застосовують для лікування ГРВІ, хоча дані про ефективність такого лікування відсутні.

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Клінічні рекомендації по лікуванню ГРВІ говорять про недоцільність застосування цих препаратів. А у рекомендаціях європейської асоціації педіатрів, американської академії педіатрів, австралійської асоціації педіатрів, всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) взагалі не згадується про ці препарати, тому на території цих країн вони не продаються. Більшість інтерферонів виробляють у Росії.

Сюди ж віднесемо оксолінову мазь. Її користь при грипі і застуді не доведена. Мазь може трохи допомогти через вазелін, який зволожує ніс. Але якщо він потрапить через дихальні шляхи в легені, то може викликати небезпечне захворювання – ліпоїдну пневмонію.

Щоб одужати, потрібно сильно пропітніти

Так, це теж не працює. Піт допомагає тілу охолонути і коли виступає на тілі – спадає жар. Але висока температура потрібна для того, щоб мобілізувати імунну систему, тому, якщо вона нижче 38,5 градусів, краще дати організму шанс поборотися з нею самому.

Піт – це скоріше сигнал того, що ви одужуєте, але не рушійна сила цього процесу. У нас може бути багато пояснень того, чому потрібно або не потрібно пітніти, але експерименти показують, що ніякі ліки та "народні методи" не можуть прискорити одужання при ГРВІ.

Міф про червону нитку

Мода носити червону нитку на зап'ясті прийшла з Голлівуду. Слідом за зірками шоубізу червону "захисну" нитку стали чіпляти і в Україні. Її пов'язували не лише для захисту від вроків, а й зцілення, зміцнення здоров'я.

Тут детальніше про червону нитку і чому носити її – це маячня

Однак зі здоров'ям такий ритуал пов'язаний не більше, ніж червоний колір з цілющими властивостями. Велике дослідження, яке замовила Коаліція досліджень навколишнього середовища в області охорони здоров'я (CHER) у 2004 році, показало: доказів, що колір може впливати на здоров'я людей, не існує. Все, на що здатний червоний колір – посилити частоту серцевих скорочень. Не здатна на здоров'я впливати і тоненька ниточка. Якщо це, звісно, не хірургічний шов.



Червона нитка ніяк не впливає на людське здоров'я / фото: expres

Проти носіння червоної нитки виступили і в ПЦУ, де її назвали забобоном і знаком посвяти демону Ваалу. Але це вже зовсім інша історія.

Міф про тейпи

Кінезіотейпування – метод альтернативної медицини. Це наклеювання еластичної стрічки на основі акрилового клею на шкіру. Вважається, що збирання шкіри допоможе із проблемами суглобів, м'язів, ба більше – зламаних кісток. Навіть звучить дивно.

Дізнайтеся, що таке кінезіотейпи: для чого використовують та наскільки вони ефективні

У доказової медицини немає підтверджень, що липка стрічка на шкірі допомагає полегшити біль після травм. Перевіряли це таким способом: одним пацієнтам наклеїли тейп за всіма правилами, іншим – у випадковій послідовності. І ті, і ті відчували себе однаково, а от, що насправді полегшувало недугу, так це знеболювальне.



Кінезіотейпи не допомагають при травмах / фото: startdnipro

При розтягуванні щиколотки тейп знімав набряк не краще звичайного пластира, який наклеїли у випадкове місце.

Майже всі ефекти цієї процедури, включаючи знеболювання, пояснюються ефектом плацебо.

Що потрібно знати, перш ніж наліплювати на себе модні тейпи, так історію з фірмою-виробником цих стрічок. У 2019 компанію "KT Tape" звинуватили в необґрунтованій рекламі. Ну, здавалося б, хто говорить усю правду у рекламі і що тут такого? Але, певно, звинувачення були серйозними: виробник таки визнав: кінезіотейпи не підходять для знеболювання і для лікування травм.

Щоб врегулювати претензії, компанії довелося заплатити 1,75 мільйона доларів, прибрати з етикетки словосполучення "позбавляє від болю", "запобігає травмам" і "забезпечує 24-годинне знеболювання при кожному застосуванні", а також додати попередження "немає доказів ефективності при травмах".

Міф про грудне вигодовування

Для того, щоб вироблялося грудне молоко – необхідні 2 гормони: пролактин і окситоцин. Не чаї з молоком для підвищення лактації, не гомеопатичні засоби і не особлива "мітка" від природи у вигляді бюсту мінімум третього розміру.



До грудного вигодовування здатні практично усі жінки / фото: unsplash

Лактацію можна викликати навіть у жінки, яка не народжувала. Лише мізерний відсоток жінок справді не можуть годувати грудьми. Більшість випадків, коли немовлят переводять на суміш, – це неправильне встановлення лактації, а не фізіологічна проблема.

Про інші міфи читайте тут: Топ-6 міфів про грудне вигодовування

Чим частіше і довше немовля біля грудей – тим більше молока. Молоко прибуває під час прикладання, не буває "пустих грудей", "непоживного молока" і т.д.

Щоб природній процес тривав довго і плідно, жінці непотрібно вдаватися до саможертовних методів: жити на самій каші без червоних овочів чи кави.

Попри поширену думку, що при гв треба дотримуватися суворої дієти, – це неправда. При грудному годуванні жінці можна вживати звичайну здорову їжу. Навіть шоколад, свіжі фрукти і сир. А рекомендації втриматися від пончиків, картоплі фрі чи коли збігаються зі звичайними порадами для всіх живих людей.



Жінкам на гв можна пити каву / фото: unsplash

Вважається, що дієта мами допоможе дитині з коліками. Однак коліки – це розвиток нервової системи і до харчування це не має жодного відношення. Якщо ж ідеться про гази, то це індивідуально в кожного немовляти. Лише окремі продукти можуть викликати в дитини дискомфорт, а може й не буде жодних.

Міф про мікрохвильовку

Як працює мікрохвильовка? Випромінює високочастотні радіохвилі, які є частиною електромагнітного спектру. Те, що містить воду (а це і напої, і страви) легко поглинає енергію від приладу, яка потім перетворюється в тепло.

Їжа з мікрохвильовки безпечна і має таку ж поживну цінність, як і їжа, приготовлена в звичайній духовці. Основна відмінність між цими двома способами приготування їжі полягає в тому, що енергія мікрохвиль проникає глибше в їжу і зменшує час для нагріву.

Прочитайте: Чи можуть мікрохвильовки нашкодити здоров'ю

Мікрохвильова піч не вбиває вітаміни при розігріві. Ті корисні речовини, які залишилися, до прикладу, в овочах, які ви приготували на пару, залишаться в них після розігрівання у приладі. Інша річ, що ви могли "вбити" усю користь під час тривалого варіння чи смаження на олії.



Мікрохвильова піч не вбиває вітаміни у їжі / фото: unsplash

Пластиковий посуд можна розігрівати у мікрохвильовці. Але не весь. Деякі хімічні речовини можуть потрапляти в їжу під час нагрівання – фталати і бісфенол-А (BPA). Перші додають, щоб пластик був прозорим та твердим, а другі – щоб він став гнучким та м’яким.

Немає цих речовин у посуді зі спеціальним маркуванням, найчастіше – зображенням мікрохвильовки на дні. У такому посуді можна гріти їжу. А от у ребристих контейнерах з кулінарних відділів магазинів справді не можна.

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Міф про "ріденьке"

Про корисність супів та інших перших страв ми зазвичай чуємо від старшого покоління.

Насправді ж супи, борщі – не обов'язковий елемент здорового харчування, це просто страва, яка може бути і корисною, і шкідливою.

Найкраще готувати чи їсти овочеві супи. У такій страві дуже багато вітамінів і мікроелементів. Звісно, якщо ви не вбили вітаміни готуванням. Йдеться про традиційну засмажку ледь не усіх інгридієнтів супу.

Відповідь медиків: Чи потрібно їсти щодня суп та інші перші страви: відповідь дієтолога

Корисними є і бульйонні чи рибні юшки. Але нагадуємо: не обов'язковими.

Висновок: любите супи – їжте, не любите – не змушуйте себе з примусу їх поглинати. А от "ріденьке", яке дійсно необхідне щодня вашому організму – це звичайна чиста вода.

Міф про глютен

Глютен або клейковина – це білок, що міститься в зернах злаків – пшениці, ячменю, жита. Глютен є у всіх продуктах з цих злаків: булочках, хлібі, кашах та пиві. Також глютен додають до ковбасних виробів, молочних продуктів, кетчупу та майонезу. Він надає густоти та в'язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути.

Детальніше тут: Що таке глютен, яка його користь та шкода

Є 1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно. Це пов'язано з аутоімунною хворобою – глютеновою ентеропатією або целіакією, коли організм не сприймає глютен та всіляко його позбувається. Людям з цією недугою протипоказані навіть 150 міліграмів глютену: їм одразу стає зле.



Глютен не шкідливий для більшості людей / фото: unsplash

Усім іншим немає потреби відмовлятися від глютену і купувати безглютеновий хліб (за завищеною ціною, варто зазначити). Безглютенові вироби для масового споживача – це не більше, ніж маркетинговий хід. Досить вдалий, треба визнати.

Підcумки року: Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році

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