"Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

В багатьох містах Україна виникає паніка через інформацію, що евакуйованих людей з Уханя привезуть у їхню область. Пояснюємо, чи варто боятись та наскільки страшний коронавірус.

Наразі МОЗ не назвала точного місця карантину для евакуйованих. Зоряна Скалецька на брифінгу повідомила, що відомство розглядає чотири локації, де можуть помістити на обсервацію людей, які повернулися з Уханя.

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Ці місця мають відповідати трьом критеріям:

Епідеміологічна безпека для евакуйованих та людей, які перебувають поряд;

Комфортними, тому що люди не зможуть покидати ці місця протягом 14 діб;

Фізична безпека – місце має добре охоронятися.

Однак, вже за кілька днів до відправлення літака в Китай з'явилася інформація про протести людей, які переконані,що евакуйованих з Китаю українців поселять біля їхніх міст. Наприклад, в Тернопільській області місцеві жителі почали будувати барикади, щоб не пустити автобуси з цими людьми.



Нині в Ухані заборонили виходити на вулицю / Фото: rbc

Чому це неправильно?

Більшість українців, яких евакуюють, – це студенти, які навчаються в Китаї. Життя в Ухані стало нестерпним, людям забороняють виходити на вулицю, є проблеми з продуктами та безпекою. Люди відчувають сильний психологічний тиск та стрес.

Тому в цій ситуації держава не може залишити своїх громадян напризволяще і має зробити усе, щоб гарантувати для них безпеку. Тому люди, які організовують такі протести, думають лише про себе і не можуть чи не хочуть поставити себе на місце українців, які застрягли в карантинній зоні.

До того ж, в Україну повернуться лише здорові люди, які не мають і не мали симптомів захворювання. Перед посадкою на борт їх ретельно обстежать китайські медики (бо вони мають зобов'язання перед міжнародною спільнотою) та українські лікарі. Тому ймовірність, що в Україну прилетять хворі – мізерна.

Вже після того, як літак з евакуйованими людьми приземлиться в Україні, їх примусово утримуватимуть всіх разом в одній будівлі 14 діб, щоб прослідкувати, чи з'являться у них симптоми коронавірусу. І якщо все ж такі люди будуть, то їх одразу помістять у спеціальні бокси, що унеможливить поширення Covid-19.

Українська влада зацікавлена у тому, щоб вірус не поширився на нашій території – в першу чергу через епідеміологічні та економічні ризики, тому вона зробить усе можливе, щоб цього не сталося.



Коронавірус має найбільшу небезпеку для літніх людей / gettyimages

Наскільки небезпечний коронавірус

Коронавірус не такий небезпечний, як вважають більшість людей. Останній великий звіт епідеміологів ВООЗ показує, що 4 з 5 людей, хворих на Covid-19, переносять його зі слабкими симптомами, які можна порівняти з застудою.

Ось останні цифри про небезпеку коронавірусу:

У 80% випадків захворювання Covid-19 призводить лише до слабких симптомів, які не становлять небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів – дихальної недостатності, септичного шоку.

У 2% випадків хворі помирають. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).

Для порівняння – щороку у світі від грипу помирають від 300 до 500 тисяч осіб, на момент написання статті від коронавірусу померло 2012 людей. Проти грипу існує вакцина, яка може убезпечити вас. Проте щороку в Україні щеплюються менше 300 тисяч осіб. Тому незрозуміло, чому у цьому випадку українці не переживають настільки сильно про власне здоров’я, як через евакуацію власних співгромадян з Уханя.

Тому залишаймося людьми й ставимось до наших громадян і гостей, які потрапили в біду, з розумінням. Вони потребують підтримки та допомоги, а не розлючених натовпів, які втратили почуття гідності.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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