У МОЗ дозволили партнерські пологи на час карантину
МОЗ скасувало заборону на партнерські пологи на час карантину. Таким чином, держава більше не вбачає необхідності в надмірних обмеженнях в медзакладах та не обмежує право жінки на підтримку партнера під час пологів.
Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ №698, який встановлював обмеження у закладах охорони здоров'я на час карантину, зокрема, на партнерські пологи. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook.
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За його словами, минулого місяця депутати звернулися до МОЗ із проханням припинити обмеження прав жінок на партнерську підтримку під час пологів, з дотриманням карантинних обмежень.
Відтак, у МОЗ розглянули звернення та скасували заборону.
Держава більше не вбачає необхідності в надмірних обмеженнях в медзакладах і немає підстав обмежувати права жінок, які мають право отримувати підтримку свого партнера у один із найважливіших моментів свого життя,
– додав депутат.
На проблемі із місцевою владою також наголосила Євгенія Кубах, співзасновниця ГО "Природні права Україна".
"Заборона йде від місцевих управлінь і департаментів охорони здоров'я, і керівництво пологових виконує саме їхні настанови. Поки ці рішення не будуть скасовані, проблема буде лишатись", – зазначила правозахисниця.