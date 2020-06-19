Міністерство охорони здоров'я ініціює посилення карантину через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль. Йдеться про максимально жорсткий контроль щодо дотримання карантину тими чи іншими закладами.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу зазначив, що мова йде про транспорт, деякі супермаркети, пише 24 канал.
За словами Степанова, люди не одягають маски в транспорті, а також є супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.
Максим Степанов
“Ми вважаємо, що жорсткі обмеження повинні вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі нічних клубів”
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter