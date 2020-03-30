МОЗ США офіційно дозволили лікувати коронавірус ліками проти малярії
FDA надало дозвіл Міністерству охорони здоров'я США використовувати гідроксихлорохін (Плаквеніл) та хлорохін для лікування пацієнтів з COVID-19.
Втім, використання цих препаратів дозволено лише у доречних випадках за вказівкою лікарів. А також тоді, коли клінічні випробування інших препаратів вже провели або є недоступними, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я США.
Детальніше про гідроксихлорохін ми писали тут Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
FDA наказало медичним закладам детально інформувати про застосування препаратів під час лікування коронавірусу, враховуючи ризики та взаємодію з іншими лікарськими засобами.
Що це за гідроксихлорохін та хлорохін?
Це лікарські препарати, які вже давно застосовують для лікування ревматоїдного артриту, малярії, вовчака та інших захворювань.
Зазначимо, що ці препарати входять у четвірку лікарських засобів, які демонструють найкращі результати у лікуванні коронавірусу під час клінічних випробувань. Окрім них, ВООЗ виділив ще експериментальний противірусний препарат Ремдесівір та комбінацію з двох препаратів проти ВІЛ – Лопінавір і Ритонавір (і ту ж комбінацію разом з Інтерферон-бета).
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Ємець звинуватив у своїй відставці Уляну Супрунсьогодні , 17:58
-
В Україні посилюють карантинні заходисьогодні , 10:09
-
COVID-19: у Києві захворіли вже 102 людей, але 2 одужалисьогодні , 12:30
-
У світі закінчуються презервативи через коронавіруссьогодні , 09:08
-
Депутати не проголосували за призначення Максима Степанова новим очільником МОЗсьогодні , 14:36
-
Максима Степанова призначили міністром охорони здоров'ясьогодні , 16:40