МОЗ США офіційно дозволили лікувати коронавірус ліками проти малярії

FDA надало дозвіл Міністерству охорони здоров'я США використовувати гідроксихлорохін (Плаквеніл) та хлорохін для лікування пацієнтів з COVID-19.

Втім, використання цих препаратів дозволено лише у доречних випадках за вказівкою лікарів. А також тоді, коли клінічні випробування інших препаратів вже провели або є недоступними, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я США.

Детальніше про гідроксихлорохін ми писали тут Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату

FDA наказало медичним закладам детально інформувати про застосування препаратів під час лікування коронавірусу, враховуючи ризики та взаємодію з іншими лікарськими засобами.

Що це за гідроксихлорохін та хлорохін?

Це лікарські препарати, які вже давно застосовують для лікування ревматоїдного артриту, малярії, вовчака та інших захворювань.

Зазначимо, що ці препарати входять у четвірку лікарських засобів, які демонструють найкращі результати у лікуванні коронавірусу під час клінічних випробувань. Окрім них, ВООЗ виділив ще експериментальний противірусний препарат Ремдесівір та комбінацію з двох препаратів проти ВІЛ – Лопінавір і Ритонавір (і ту ж комбінацію разом з Інтерферон-бета).



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.