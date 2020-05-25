Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста

Сім звільнених співробітників однієї з лікарень у Росії, закритої на карантин, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за втечу. Чи можливо таке в Україні?

Чи можуть в Україні притягнути до відповідальності медиків за самовільне звільнення або ухилення від обов'язків під час карантину та можуть медики брати відпустку під час карантину? Про це Здоров'ю 24 розповів керуючий партнер юридичної компанії Grishakov Law Company, адвокат – Олександр Гришаков, пише 24 канал.

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Юрист наголосив, що згідно зі статтею 43 Конституції України: "Використання примусової праці забороняється". Заборони медичним працівникам брати відпустку під час карантину також немає.

Олександр Гришаков “Якщо бажаєте звільнитись – то норми КЗпП України в цьому випадку змін не зазнали. За угодою сторін – в будь-який момент. За власним бажанням – можуть попросити 14 днів відпрацювати, якщо ви не попадаєте в пільгову категорію працівників, до яких це не застосовується, хоча законодавством передбачено можливість взяти відпустку за свій рахунок на період карантину”.

Самовільне звільнення за українським законодавством – це прогул (відсутність на роботі без поважної причини понад 3 години). За таке порушення можлива дисциплінарна відповідальність, максимально – звільнення з ініціативи роботодавця.

Притягнути до відповідальності медика буде важко

Притягнення до будь-якого іншого виду відповідальності вбачається надто проблематичним і майже нереальним.

Так, кримінальна відповідальність може бути застосована у випадку:

Стаття 139 ККУ: Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому свідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого.

Тобто якщо ви просто відсутні на роботі у робочий час, то інкримінувати цю статтю майже неможливо, адже немає як такої відмови надавати медичну допомогу,

– зазначив медичний юрист.

Якщо ви присутні на роботі, але відмовляєтесь надавати медичну допомогу хворому з коронавірусною інфекцією через відсутність засобів захисту – то це вже є поважною причиною, оскільки порушується ваше право на безпечні та належні умови праці.



Відмова госпітаізації / інфографіка 24 каналу