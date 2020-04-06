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На Львівщині зафіксували ще 11 нових випадків COVID-19

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У Львові зросла кількість хворих на коронавірус / unsplash.com

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Львівській області збільшилася до 26 осіб. В 11 нових пацієнтів тести на COVID-19 показали позитивні результати.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Пацієнти – це чоловіки та жінки, віком від 22 до 64 років з різних населених пунктів Львівщини. Результати лабораторних тестів показали, що усі вони хворі на коронавірус.

Загалом, на території Львівщини підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус. Один пацієнт помер 4 квітня, троє – одужали.

Також у Львівській ОДА зазначили, що протягом 5 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію до медиків звернулися ще 7 осіб. Пацієнти з міста Львів та Миколаївського району. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 63 людини, ще 224 самоізолювалися.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус, 37 людей, на жаль, померли, одужали – 28.
  • Уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
  • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
  • З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

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Автор: Альона Захарова
Теги: Лікарня Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Львова Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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