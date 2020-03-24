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На найвіддаленішому острові Землі зафіксували коронавірус

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Коронавірус на острові Пасхи / mapme.club

Перший випадок коронавірусу зафіксували на острові Пасхи, який вважається найвіддаленішим населеним островом.

На чилійському острові Пасхи коронавірус виявили у 73-річної жінки, повідомляє Fayer Wayer.

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Місцева влада зазначила, що стан пацієнтки стабільний, а всі контактні особи перебувають під наглядом.

Влада закликає містян не панікувати, а дотримуватись усіх необхідних профілактичних заходів.

До слова, 16 березня на острові Пасхи зачинили єдиний аеропорт, а 19 березня ввели карантин.

Станом на 24 березня, у Чилі зафіксували 922 випадки захворювання на коронавірус та 2 смерті. Натомість по всьому світу зареєстрували 395 647 випадків зараження та 17 241 смертельний випадок.


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Подорожі Лікування
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