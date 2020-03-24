На найвіддаленішому острові Землі зафіксували коронавірус

Перший випадок коронавірусу зафіксували на острові Пасхи, який вважається найвіддаленішим населеним островом.

На чилійському острові Пасхи коронавірус виявили у 73-річної жінки, повідомляє Fayer Wayer.

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Місцева влада зазначила, що стан пацієнтки стабільний, а всі контактні особи перебувають під наглядом.

Влада закликає містян не панікувати, а дотримуватись усіх необхідних профілактичних заходів.

До слова, 16 березня на острові Пасхи зачинили єдиний аеропорт, а 19 березня ввели карантин.

Станом на 24 березня, у Чилі зафіксували 922 випадки захворювання на коронавірус та 2 смерті. Натомість по всьому світу зареєстрували 395 647 випадків зараження та 17 241 смертельний випадок.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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