На Новій Пошті встановлять апарати для екстреного запуску серця

Нова Пошта встановить дефібрилятори у 7 містах України в тих відділеннях, де буває найбільше скупчення людей. Під час зупинки серця цей апарат двічі підвищує шанси на виживання.

Нова Пошту встановить 10 дефібриляторів у 7 містах України: Полтаві, Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Хмельницькому, повідомляє пресслужба Нової Пошти.

Читайте також: Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика

Дефібрилятор – це Невеликий прилад, який призначений для відновлення діяльності серця шляхом електричного імпульсу. Він використовується в екстрених ситуаціях й головне. що скористатись ним може кожен. Все, що потрібно – пам'ятати про безпеку користування електричними приладами.

Нашим співробітникам і раніше доводилось надавати першу допомогу у відділеннях. Ми встановлюємо дефібрилятори та навчаємо наших людей з ними працювати. Але дуже сподіваємося, що нам ніколи не доведеться ними скористатися,

– розповідає директор "Нової Пошти" Олександр Бульба.

Де саме встановлять дефібрилятори

В Полтаві та Києві – в офісах та в Київському інноваційному терміналі;



У Львові та Хмельницькому – в інноваційних терміналах,



В решті містах – у найбільших відділеннях;



Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.