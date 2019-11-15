На Новій Пошті встановлять апарати для екстреного запуску серця
Нова Пошта встановить дефібрилятори у 7 містах України в тих відділеннях, де буває найбільше скупчення людей. Під час зупинки серця цей апарат двічі підвищує шанси на виживання.
Нова Пошту встановить 10 дефібриляторів у 7 містах України: Полтаві, Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Хмельницькому, повідомляє пресслужба Нової Пошти.
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Нашим співробітникам і раніше доводилось надавати першу допомогу у відділеннях. Ми встановлюємо дефібрилятори та навчаємо наших людей з ними працювати. Але дуже сподіваємося, що нам ніколи не доведеться ними скористатися,
– розповідає директор "Нової Пошти" Олександр Бульба.
Де саме встановлять дефібрилятори
- В Полтаві та Києві – в офісах та в Київському інноваційному терміналі;
- У Львові та Хмельницькому – в інноваційних терміналах,
- В решті містах – у найбільших відділеннях;
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