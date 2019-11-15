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На Новій Пошті встановлять апарати для екстреного запуску серця

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На Новій Пошті з'являться дефібрилятори
На Новій Пошті з'являться дефібрилятори / Pixabay

Нова Пошта встановить дефібрилятори у 7 містах України в тих відділеннях, де буває найбільше скупчення людей. Під час зупинки серця цей апарат двічі підвищує шанси на виживання.

Нова Пошту встановить 10 дефібриляторів у 7 містах України: Полтаві, Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Хмельницькому, повідомляє пресслужба Нової Пошти.

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Дефібрилятор – це
Невеликий прилад, який призначений для відновлення діяльності серця шляхом електричного імпульсу.
 
Він використовується в екстрених ситуаціях й головне. що скористатись ним може кожен. Все, що потрібно – пам'ятати про безпеку користування електричними приладами.

Нашим співробітникам і раніше доводилось надавати першу допомогу у відділеннях. Ми встановлюємо дефібрилятори та навчаємо наших людей з ними працювати. Але дуже сподіваємося, що нам ніколи не доведеться ними скористатися,
– розповідає директор "Нової Пошти" Олександр Бульба.

Де саме встановлять дефібрилятори

  • В Полтаві та Києві – в офісах та в Київському інноваційному терміналі;
     
  • У Львові та Хмельницькому – в інноваційних терміналах,
     
  • В решті містах – у найбільших відділеннях;


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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Нова пошта
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