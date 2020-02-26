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На українському кордоні коронавірус запідозрили у жінки, що їхала на автобусі з Італії

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Як перевіряють на коронавірус на кордонах України / mukachevo.net

25 лютого у Чопському прикордонному загоні у жінки, що їхала в "італійському" автобусі, запідозрили коронавірус через підвищену температуру.

Випадок стався на пункті пропуску "Тиса", повідомляють Mukachevo.net та УНН.

До теми: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

За словами ЗМІ, температура жінки була близько 38. У зв'язку з цим, на місце одразу викликали медичний персонал, які забрали її до лікарні для подальшого обстеження.

Весь автобус вивели з черги й усіх, хто контактували з жінкою, направили до медиків. 

25 лютого на кордонах України ввели додаткові заходи безпеки. На Закарпатті їх особливо посилили через те, що у 99% випадків транспортні засоби Італія–Україна використовують саме пункт пропуску "Тиса". Прикордонники працюють у масках та рукавичках та за добу піддали температурному скринінгу понад 2100 осіб.

Головне про коронавірус Covid-2019 в Італії

  • Станом на 26 лютого від ускладнень коронавірусу в Італії померло 11 літніх людей й зафіксовано 322 випадки зараження. Натомість одужало лише 3 людей. 
  • Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Тим, хто попри заборону покине свій муніципалітет, загрожує до 3 років ув'язнення.
  • Уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до північної частини Італії.
  • Генконсульство України тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів. На випадок надзвичайних ситуацій працює гаряча лінія.
  • Прикордонні служби та аеропорти України проводять температурний скринінг пасажирів.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Держприкордонслужба Коронавірус 2020 Новини Закарпаття Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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