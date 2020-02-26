На українському кордоні коронавірус запідозрили у жінки, що їхала на автобусі з Італії

25 лютого у Чопському прикордонному загоні у жінки, що їхала в "італійському" автобусі, запідозрили коронавірус через підвищену температуру.

Випадок стався на пункті пропуску "Тиса", повідомляють Mukachevo.net та УНН.

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За словами ЗМІ, температура жінки була близько 38. У зв'язку з цим, на місце одразу викликали медичний персонал, які забрали її до лікарні для подальшого обстеження.

Весь автобус вивели з черги й усіх, хто контактували з жінкою, направили до медиків.

25 лютого на кордонах України ввели додаткові заходи безпеки. На Закарпатті їх особливо посилили через те, що у 99% випадків транспортні засоби Італія–Україна використовують саме пункт пропуску "Тиса". Прикордонники працюють у масках та рукавичках та за добу піддали температурному скринінгу понад 2100 осіб.

Головне про коронавірус Covid-2019 в Італії

Станом на 26 лютого від ускладнень коронавірусу в Італії померло 11 літніх людей й зафіксовано 322 випадки зараження. Натомість одужало лише 3 людей.

Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Тим, хто попри заборону покине свій муніципалітет, загрожує до 3 років ув'язнення.

Уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

МЗС України радить утриматися від поїздок до північної частини Італії.

Генконсульство України тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів. На випадок надзвичайних ситуацій працює гаряча лінія.

Прикордонні служби та аеропорти України проводять температурний скринінг пасажирів.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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