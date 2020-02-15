На Волині маленька дівчинка померла від передчасного старіння

На Волині 8-річна Анна Сакидон померла від рідкісної хвороби – кожен рік її життя рахувався, як 8-10 років.

Анна Сакидон мала рідкісний синдром Хатчинсона-Гілфорда. Нині в Україні відомо лише про 2 випадки цього захворювання, пише Вісник.

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Про смерть дівчинки Віснику повідомив директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко.

8-річна Анна Сакидон проживала з батьками у селі Качин Камінь-Каширського району, що на Волині. На момент смерті дівчинки, її біологічний вік становив понад 70 років.

Синдром Хатчинсона-Гілфорда – що це? Або ж прогерія – рідкісна та невиліковна генна мутація, яка характеризується пришвидшеним старінням у дітей.

Діти з цим синдромом, попри свій вік, виглядають відповідно до біологічного – шкіра та внутрішні органи "старіють". Відомо, що у всьому світі через прогерію страждають близько 100 дітей.

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