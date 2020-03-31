На Волині у лікаря посмертно діагностували коронавірус: в області вже 3 випадки зараження
За останню добу у Волинській області зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної інфекції. Хворобу посмертно виявили у гінеколога Ореста Тимчака, який помер 29 березня.
Смерть настала внаслідок серцевого нападу, про це повідомили під час прес-брифінгу Волинської ОДА.
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В ОДА повідомляють, що чоловік перебував в інфекційній лікарні з пневмонією й впродовж лікування почувався задовільно. Натомість зразки для виявлення коронавірусної хвороби у чоловіка теж взяли посмертно – 30 березня.
Він помер не від коронавірусної інфекції, а серцевого нападу. У людини були супутні хвороби, які в такому віці є в багатьох людей,
– заявила заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.
Волинські новини пишуть, що 66-річний Орест Тимчак був відомим у Луцьку гінекологом. Він багато років працював у Волинській обласній клінічній лікарні та був професіоналом у сфері гінекології.
Відтак, станом на 31 березня, у Волинській області зафіксували 3 випадки коронавірусу та 10 підозр на наявність COVID-19.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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