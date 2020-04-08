На Волині від коронавірусу одужала 7-річна дівчинка

Семирічна дівчинка, яка однією з перших захворіла на коронавірус на Волині, одужала. Повторний тест на COVID-19 показав негативний результат.

Про це повідомили під час брифінгу у Волинській ОДА.

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Жителька села Гірка Полонка, в якої першої на Волині офіційно підтвердили коронавірус, вилікувалась,

– повідомили під час брифінгу

Дівчинку двічі обстежили, двічі результат тесту був негативним. Таким чином, це перший підтверджений випадок одужання хворого на коронавірус на Волині.

Відомо, що дитина відчула занедужання ще 23 березня, через два дні у неї підтвердили COVID-19. Дівчинка разом з батьками весь цей час перебувала на самоізоляції.

Директор Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко зазначила, що станом на 8 квітня в області перевірили 446 людей. З них у 36 людей підтвердили діагноз COVID-19.

Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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