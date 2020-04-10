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На Закарпатті мешканцям заборонили виходити з дому від суботи до понеділка

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Заборона виходити з дому на Закарпатті / Unspplash

У Закарпатській ОДА жителям області наказали не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.

Про це повідомляє zaholovok.com з посиланням на виконавця обов'язків голови ОДА Олексія Гетманенко.

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У повідомленні, опублікованому місцевими ЗМІ, йдеться, що обмеження на пересування ввели задля стримання розповсюдження COVID-19.

Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи із 13 години суботи 11 квітня до 6 години ранку понеділка 13 квітня ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися удома!
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у наступні суботу та понеділок у всіх містах регіону будуть проводити санітарну обробку з використанням речовин з вмістом хлору. В ОДА зазначили, що цей розчин не шкідливий для людей та тварин, але все ж наполягли на тому, аби люди не виходили з дому. 

Натомість у зазначений час правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії.

Штрафів у 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться,
– йдеться в повідомленні.

Гетманенко зауважив, що завдяки чинним карантинним заходам вдається стримувати поширення коронавірусної інфекції в області.

Він додав, що обмежень необхідно дотримуватися й заявив, що у випадку загальноприйнятого святкування Великодня карантин можуть посилити та продовжити.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Закарпаття
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