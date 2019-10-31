Люди з нарцисизмом стійкіші до психічних розладів

Нарцисизм – це розлад особистості, який супроводжується завищеним почуттям власної важливості та потребою отримувати постійне захоплення та емоційне підкріплення від інших.

Психологи Великобританії дослідили, чи має цей розлад особистості і позитивні риси, які можуть допомогти у підтримці психологічне самопочуття людини, повідомляє MedicalNewsToday.

Читайте також: Як визначити людину-нарциса

Перш за все варто зауважити, що існує два види нарцисизму – грандіозний і вразливий. Вразливі нарциси, ймовірно, розглядають поведінку інших людей як ворожу, а грандіозні нарциси мають завищене почуття важливості.

Переваги нарцисизму

Команда психологів виявила, що люди, які проявляють риси грандіозного нарцисизму, рідше відчувають симптоми депресії. Проте це не стосується людей, які мають риси вразливого нарцисизму.

У другому дослідницькому документі дослідники зауважили, що грандіозні нарциси рідше відчувають стрес і мають до нього меншу вразливість.

Завдяки певній психічної жорсткості, люди-нарциси більш впевнені у собі, завдяки чому їм легше досягати цілей.

Якщо людина психічно жорсткіша, вона, швидше за все, приймає проблеми, а не сприймає їх як перешкоду,

– розповідає Костас Папагеоргіу, викладач Школи психології Королівського університету Белфасту у Великобританії.

Дослідник також стверджує, що більш врівноважений погляд на нарцисичні прояви характеру може допомогти фахівцям з психічного здоров'я надавати кращу допомогу людям.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.