Нацгвардія охороняє лікарню на Київщині, де госпіталізують хворих на коронавірус

Інфекційне відділення Олександрівської лікарні у Києві, куди госпіталізують пацієнтів з підозрою на коронавірус, охороняють військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це повідомила лікарка-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська в ефірі одного з телеканалів.

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На вихідні були невимовні події, коли здорові люди ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше,

– розповіла Голубовська.

За словами лікарки, "всіх протестувати неможливо".

"Всіх протестувати неможливо, це ніхто не може собі дозволити, навіть система охорони здоров'я США. Але, звичайно, у нас буде розширення доступу до тестування", – зазначила Голубовська.

Раніше в ефірі іншого телеканалу вона заявляла, що хворих Україні може бути від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Вона додала, що точну цифру знати неможливо, адже в Україні експрес-тестів вже немає. Втім, їх повинні доставити у суботу.

Чому до протидії коронавірусу залучили Нацгвардію? Режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській, Чернівецькій. У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в Україні, військовослужбовці Національної гвардії залучені до проведення обмежувальних карантинних заходів. Лише за минулу добу правоохоронці склали 405 адмінпротоколів, відкрито 6 справ за порушення правил карантину.



Що загрожує за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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