Науковці уточнили тривалість інкубаційного періоду китайського коронавірусу

Фахівці визначили середню тривалість інкубаційного періоду 2019-nCoV, втім наголошують на тому, що вона може відрізнятись залежно від людини.

Середня тривалість інкубаційного періоду захворювання становить 5,2 дня, повідомляє New England Journal of Medicine.

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Ці висновки підтверджують результати дослідження, яке напередодні провели у Нідерландах. Нідерландці сказали, що середня тривалість інкубаційного періоду китайського коронавірусу nCoV – 5,8 доби.

Інкубаційний період – це Інкубаційний період, так званий прихований період або період вікна – це проміжок часу між моментом зараження та проявом перших симптомів. Оскільки в період інкубаційного періоду людина не відчуває симптомів, то може не здогадуватись про хворобу, але вже передавати інфекцію.



Інкубаційний період коронавірусу nCoV / Unsplash

Перш ніж зробити такі висновки, вчені китайські вчені вивчили дані 425 пацієнтів та простежили за 10 пацієнтами з коронавірусом 2019 nCov. Завдяки цим даним фахівці визначили, що число заражених коронавірусом людей подвоюється в середньому кожні 7,4 доби, й в середньому кожна хвора людина заразила 2,2 людини.

Й хоч останній показник не сигналізує про виникнення епідемії, втім він є корисним заходом безпеки. Базове репродуктивне число вірусу 2019 nCoV нижче, ніж у кору (близько 10), трішки вище, ніж у сезонного грипу (1,3) та приблизно схоже до спалаху атипової пневмонії (SARS) у 2002-2003 роках (близько 3).

Окрім того, дослідники встановили, що передача коронавірусу від людини до людини вперше відбулася в середині грудня 2019 року.

Нагадаємо, що інкубаційний період китайського коронавірусу згідно з даними ВООЗ становить від 2 до 12 днів, а згідно з даними CDC – від 2 до 14.

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