Назвали одну причину розвитку одразу 22 захворювань

Великий депресивний розлад є генетичною причиною 22 різних захворювань. До такого висновку дійшли вчені з Університету Південної Австралії.

У своєму дослідженні експерти вивчили дані 337, 5 тисяч жителів, чиї дані зберігаються в британському біобанку, йдеться на сайті університету.

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За допомогою генетичного аналізу (MR-PheWAS-аналіз) вчені перевірили зв'язок між депресією і 925 захворюваннями.

Депресія – що це? Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.

Цей зв'язок підтвердився у 22 випадках. Депресія може стати причиною розвитку небезпечних хвороб і станів, зокрема:

ішемічної хвороби серця,

астми,

езофагіту,

гастроентериту,

розладів сечовидільної системи,

інфекції кишкової палички.

Дослідники переконані, що тепер можна поставити крапку у зв'язку депресії з хворобами. Дослідження доводить: депресія викликає хворобу, а не навпаки.

Щоб зменшити наслідки цього небезпечного психологічного стану, експерти радять приділити особливу увагу харчуванню і в цілому вести здоровий спосіб життя.

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