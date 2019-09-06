Назвали одну причину розвитку одразу 22 захворювань
Великий депресивний розлад є генетичною причиною 22 різних захворювань. До такого висновку дійшли вчені з Університету Південної Австралії.
У своєму дослідженні експерти вивчили дані 337, 5 тисяч жителів, чиї дані зберігаються в британському біобанку, йдеться на сайті університету.
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За допомогою генетичного аналізу (MR-PheWAS-аналіз) вчені перевірили зв'язок між депресією і 925 захворюваннями.
Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.
Цей зв'язок підтвердився у 22 випадках. Депресія може стати причиною розвитку небезпечних хвороб і станів, зокрема:
- ішемічної хвороби серця,
- астми,
- езофагіту,
- гастроентериту,
- розладів сечовидільної системи,
- інфекції кишкової палички.
Дослідники переконані, що тепер можна поставити крапку у зв'язку депресії з хворобами. Дослідження доводить: депресія викликає хворобу, а не навпаки.
Щоб зменшити наслідки цього небезпечного психологічного стану, експерти радять приділити особливу увагу харчуванню і в цілому вести здоровий спосіб життя.
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