Не вигадуйте нісенітниці, – евакуйована українка з Уханя про умови в "Нових Санжарах"

Українка Олександра Волкова 20 лютого повернулася до України з Уханя спецрейсом SkyUp. Нині вона проживає у санаторії "Нові Санжари" і запевняє, що рада повернутися додому.

19 лютого дівчина виклала відео з умовами кімнати, в яку її заселили. Деякі ЗМІ висвітлили це так, нібито українка скаржиться на умови, в яких опинилась.

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Натомість Олександра заявляє, що ЗМІ сприйняли її слова неправильно, а умови її цілком влаштовують. На відео-сторіз, опублікованому дівчиною раніше, було видно, як дівчата просто сміються з поламаних дверей та душу, що б'ється струмом.

Дорогі коментатори, які від мого імені пишуть, що я чимось незадоволена. Я рада, що я приїхала, й мені абсолютно все одно, в яких умовах я живу. Я чотири роки прожила у гуртожитку і мене нічим не налякати. А ви не вигадуйте свої нісенітниці,

– заявила Олександра Волкова.

Дівчина додала, що евакуйовані не можуть давати інтерв'ю і попросила в представників ЗМІ не використовувати її "сторіс". Згодом вона подякувала всім службам, які були причетні до евакуації.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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