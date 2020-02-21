Не вигадуйте нісенітниці, – евакуйована українка з Уханя про умови в "Нових Санжарах"
Українка Олександра Волкова 20 лютого повернулася до України з Уханя спецрейсом SkyUp. Нині вона проживає у санаторії "Нові Санжари" і запевняє, що рада повернутися додому.
19 лютого дівчина виклала відео з умовами кімнати, в яку її заселили. Деякі ЗМІ висвітлили це так, нібито українка скаржиться на умови, в яких опинилась.
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Натомість Олександра заявляє, що ЗМІ сприйняли її слова неправильно, а умови її цілком влаштовують. На відео-сторіз, опублікованому дівчиною раніше, було видно, як дівчата просто сміються з поламаних дверей та душу, що б'ється струмом.
Дорогі коментатори, які від мого імені пишуть, що я чимось незадоволена. Я рада, що я приїхала, й мені абсолютно все одно, в яких умовах я живу. Я чотири роки прожила у гуртожитку і мене нічим не налякати. А ви не вигадуйте свої нісенітниці,
– заявила Олександра Волкова.
Дівчина додала, що евакуйовані не можуть давати інтерв'ю і попросила в представників ЗМІ не використовувати її "сторіс". Згодом вона подякувала всім службам, які були причетні до евакуації.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал
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