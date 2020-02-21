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Не вигадуйте нісенітниці, – евакуйована українка з Уханя про умови в "Нових Санжарах"

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Евакуація українців з Уханя: Нові Санжари / news.liga.net

Українка Олександра Волкова 20 лютого повернулася до України з Уханя спецрейсом SkyUp. Нині вона проживає у санаторії "Нові Санжари" і запевняє, що рада повернутися додому.

19 лютого дівчина виклала відео з умовами кімнати, в яку її заселили. Деякі ЗМІ висвітлили це так, нібито українка скаржиться на умови, в яких опинилась. 

До теми: Нові Санжари: українці показали, в яких умовах житимуть у карантині – відео вражає

Натомість Олександра заявляє, що ЗМІ сприйняли її слова неправильно, а умови її цілком влаштовують. На відео-сторіз, опублікованому дівчиною раніше, було видно, як дівчата просто сміються з поламаних дверей та душу, що б'ється струмом. 

Дорогі коментатори, які від мого імені пишуть, що я чимось незадоволена. Я рада, що я приїхала, й мені абсолютно все одно, в яких умовах я живу. Я чотири роки прожила у гуртожитку і мене нічим не налякати. А ви не вигадуйте свої нісенітниці,
– заявила Олександра Волкова. 

Дівчина додала, що евакуйовані не можуть давати інтерв'ю і попросила в представників ЗМІ не використовувати її "сторіс". Згодом вона подякувала всім службам, які були причетні до евакуації.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Новини Полтави Нові Санжари Коронавірус 2020
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