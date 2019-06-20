Невідома загроза: забили на сполох через молоко та м'ясо

Фахівці з Німецького центру дослідження раку виявили в коров'ячому молоці й в яловичині патогенні речовини, які призводять до деяких видів раку.

В ході дослідження фахівці виявили новий тип патогенів, які схожі як на віруси, так і на бактерії і поки що про них відомо те, що вони викликають запалення, пише науковий журнал BfR Federal Institute for Risk Assessmen.

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Знайдені патогени зараз називають Bovine Milk and Meat Factors (BMMF). За словами вчених, ці речовини зустрічаються у вигляді генетичного матеріалу, а також в сполуках з білками.

Вчені кажуть, що не виключено, що виявлені в молоці та м'ясі речовини можуть асоціюватися з підвищеним ризиком розвитку раку.

Попередні дослідження показували непрямий зв'язок між вживанням різних продуктів від великої рогатої худоби і виникненням декількох типів раку у людей. Однак, це припущення ще необхідно підтвердити.

Поки що фахівці закликають батьків не давати дітям коров'яче молоко, особливо в ранньому віці, коли їх імунна система поки не сформувалася. Дорослим людям експерти порекомендували обмежити споживання м'яса і молока до максимум 600 грамів на тиждень.

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