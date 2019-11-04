Нічники збільшують ризики серцево-судинних захворювань

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Ризики серцево-судинних захворювань
Ризики серцево-судинних захворювань / https://thegadgetflow.com

Японські вчені з'ясували, що будь-яке зайве світло під час сну підвищує ризики інсульту. Це стосується не лише нічників, а й телевізора чи вуличних ліхтарів та Місяця, що світять у вікно.

Також дослідження довело, що зайве світло під час сну викликає хронічний атеросклероз. Це хвороба, яка провокує утворення атеросклеротичних бляшок на стінках артерій, повідомляє Naked Science.

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Як проводилось дослідження 

За 989 особами віком від 71 до 77 років дослідники спостерігали впродовж трьох років.

Щотижня впродовж двох ночей вчені вмикали лампу над головами сплячих людей. Нічники розташовувались на висоті 60 сантиметрів від підлоги та були скеровані до стелі. 


Як світло впливає на людину під час сну

Дослідники виявили чіткий зв'язок між інтенсивністю нічного освітлення в спальні та прогресуванням атеросклерозу. Попередньо вони відкинули будь-які фактори ризику, такі як: вік, ожиріння, куріння, гіпертонію та діабет.

Вчені пояснюють такий негативний вплив тим, що проходження світла через закриті повіки знижує вироблення мелатоніну, який у таких умовах не може зменшувати кров'яний тиск, знімати запалення та контролювати циркадні ритми.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання
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