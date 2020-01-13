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Що таке ністагм: причини, симптоми та лікування тремтіння зіниць

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Настігм: причини, симптоми та лікування / unsplash.com

Ністагм – мимовільні коливальні рухи очей високої частоти. Він може бути вродженим і набутим. Цей стан може бути симптомом багатьох захворювань.

Ністагм зазвичай виникає у двох очах одночасно, рідше – тільки в одному, розповіла офтальмолог Ірина Яблонська.

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Причини ністагму

  • Вроджена або набута слабкість зору;
  • Ураження головного мозку;
  • Отруєння лікарськими препаратами або наркотичними речовинами.

Часто ністагм поєднується з низькою гостротою зору і вимушеним положенням голови. Причиною низької гостроти зору є рефракційна патологія і патологічні зміни сітківки, такі як часткова атрофія зорового нерва. Порушення зору, особливо астигматизм, частіше зустрічаються у пацієнтів з ністагмом, ніж в здорових людей.

Ністагм може бути симптомом серйозних захворювань
Ністагм може бути симптомом серйозних захворювань \ unsplash.com

Симптоми ністагму

Спонтанний ністагм може носити тільки періодичний характер і виражених симптомів не має. Ба більше, багато людей просто не відчувають у себе такого порушення.

  • відчуття, що предмети рухаються постійно;
  • нудота, яка є наслідком запаморочення;
  • порушення координації рухів і зміна ходи;
  • погіршення м’язового тонусу;
  • зниження слуху і погіршення якості зору;
  • косоокість;
  • відчуття двоїння в очах.

via GIPHY

Лікування ністагму

  • Залежить від його причини.
  • Корекція окулярами;
  • Консервативна терапія;
  • Хірургічне лікування (направлено на зменшення амплітуди коливання).

На жаль вроджений ністагм найчастіше повністю вилікувати не вдається.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здоров’я очей
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