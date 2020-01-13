Що таке ністагм: причини, симптоми та лікування тремтіння зіниць
Ністагм – мимовільні коливальні рухи очей високої частоти. Він може бути вродженим і набутим. Цей стан може бути симптомом багатьох захворювань.
Ністагм зазвичай виникає у двох очах одночасно, рідше – тільки в одному, розповіла офтальмолог Ірина Яблонська.
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Причини ністагму
- Вроджена або набута слабкість зору;
- Ураження головного мозку;
- Отруєння лікарськими препаратами або наркотичними речовинами.
Часто ністагм поєднується з низькою гостротою зору і вимушеним положенням голови. Причиною низької гостроти зору є рефракційна патологія і патологічні зміни сітківки, такі як часткова атрофія зорового нерва. Порушення зору, особливо астигматизм, частіше зустрічаються у пацієнтів з ністагмом, ніж в здорових людей.
Ністагм може бути симптомом серйозних захворювань \ unsplash.com
Симптоми ністагму
Спонтанний ністагм може носити тільки періодичний характер і виражених симптомів не має. Ба більше, багато людей просто не відчувають у себе такого порушення.
- відчуття, що предмети рухаються постійно;
- нудота, яка є наслідком запаморочення;
- порушення координації рухів і зміна ходи;
- погіршення м’язового тонусу;
- зниження слуху і погіршення якості зору;
- косоокість;
- відчуття двоїння в очах.
Лікування ністагму
- Залежить від його причини.
- Корекція окулярами;
- Консервативна терапія;
- Хірургічне лікування (направлено на зменшення амплітуди коливання).
На жаль вроджений ністагм найчастіше повністю вилікувати не вдається.
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