Що таке ністагм: причини, симптоми та лікування тремтіння зіниць

Ністагм – мимовільні коливальні рухи очей високої частоти. Він може бути вродженим і набутим. Цей стан може бути симптомом багатьох захворювань.

Ністагм зазвичай виникає у двох очах одночасно, рідше – тільки в одному, розповіла офтальмолог Ірина Яблонська.

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Причини ністагму

Вроджена або набута слабкість зору;

Ураження головного мозку;

Отруєння лікарськими препаратами або наркотичними речовинами.

Часто ністагм поєднується з низькою гостротою зору і вимушеним положенням голови. Причиною низької гостроти зору є рефракційна патологія і патологічні зміни сітківки, такі як часткова атрофія зорового нерва. Порушення зору, особливо астигматизм, частіше зустрічаються у пацієнтів з ністагмом, ніж в здорових людей.



Ністагм може бути симптомом серйозних захворювань \ unsplash.com

Симптоми ністагму

Спонтанний ністагм може носити тільки періодичний характер і виражених симптомів не має. Ба більше, багато людей просто не відчувають у себе такого порушення.

відчуття, що предмети рухаються постійно;

нудота, яка є наслідком запаморочення;

порушення координації рухів і зміна ходи;

погіршення м’язового тонусу;

зниження слуху і погіршення якості зору;

косоокість;

відчуття двоїння в очах.

Лікування ністагму

Залежить від його причини.

Корекція окулярами;

Консервативна терапія;

Хірургічне лікування (направлено на зменшення амплітуди коливання).

На жаль вроджений ністагм найчастіше повністю вилікувати не вдається.

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